«Цель — расколоть правительство!» — премьер обвинила соратников в «политическом театре»

Редакция PRESS 8 октября, 2025 11:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня (“Jaunā Vienotība”) признала, что не уверена в стабильности нынешнего правительства. Об этом она заявила в эфире передачи “Rīta panorāma” на LTV, комментируя действия Союза “зелёных” и крестьян (СЗК) и их сотрудничество с оппозицией.

«Я спрашивала СЗК, собираются ли они голосовать за бюджет и хотят ли продолжать работу в этом правительстве. Они ответили, что хотят и бюджет, и стабильность Но, оценивая их действия, конечно, нужно учитывать риск: одно — то, что они говорят, и совсем другое — то, что делают», — подчеркнула Силиня.
Поводом для сомнений стал голос СЗК в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, что вызвало напряжение внутри коалиции. По словам Силини, какой бы ни была мотивация этого решения, смена позиции подрывает доверие к политикам.

Премьер пообещала делать всё, чтобы не допустить эскалации конфликта между партнёрами по коалиции и сохранить устойчивость правительства. Однако, по её словам, в стране уже началась предвыборная борьба, и каждая партия делает собственные расчёты.

«Сейчас в политической среде идёт театр, цель которого — расколоть правительство и привести оппозицию к власти», — заявила она.
Силиня отметила, что правительству удалось подготовить достаточно сбалансированный “бюджет безопасности”, который включает позитивные решения. По её мнению, оппозиция выступает против не по существу, а из-за политической ревности.

Напомним, что в конце сентября именно голосование СЗК за отказ от Стамбульской конвенции вызвало явную нестабильность в коалиции. Несмотря на это, партнёры договорились продолжить работу над проектом бюджета на следующий год.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

