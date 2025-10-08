«Цель — расколоть правительство!» — премьер обвинила соратников в «политическом театре»

«Я спрашивала СЗК, собираются ли они голосовать за бюджет и хотят ли продолжать работу в этом правительстве. Они ответили, что хотят и бюджет, и стабильность Но, оценивая их действия, конечно, нужно учитывать риск: одно — то, что они говорят, и совсем другое — то, что делают», — подчеркнула Силиня.

Поводом для сомнений стал голос СЗК в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, что вызвало напряжение внутри коалиции. По словам Силини, какой бы ни была мотивация этого решения, смена позиции подрывает доверие к политикам.

Премьер пообещала делать всё, чтобы не допустить эскалации конфликта между партнёрами по коалиции и сохранить устойчивость правительства. Однако, по её словам, в стране уже началась предвыборная борьба, и каждая партия делает собственные расчёты.

«Сейчас в политической среде идёт театр, цель которого — расколоть правительство и привести оппозицию к власти», — заявила она.

Силиня отметила, что правительству удалось подготовить достаточно сбалансированный “бюджет безопасности”, который включает позитивные решения. По её мнению, оппозиция выступает против не по существу, а из-за политической ревности.

Напомним, что в конце сентября именно голосование СЗК за отказ от Стамбульской конвенции вызвало явную нестабильность в коалиции. Несмотря на это, партнёры договорились продолжить работу над проектом бюджета на следующий год.