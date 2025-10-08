Право на обед: обязан ли работник отвечать на звонки клиентов в перерыв?

Согласно статье 130 закона «О труде» (далее — закон), рабочее время в понимании закона — это период времени с начала до окончания работы, в течение которого работник выполняет свои трудовые обязанности и находится в распоряжении работодателя, за исключением перерывов в работе. Начало и окончание рабочего времени устанавливаются в правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности или трудовом договоре.

Время отдыха

В свою очередь время отдыха в понимании закона — это период, в течение которого работник не обязан выполнять свои трудовые обязанности и может распоряжаться этим временем по своему усмотрению (статья 141 закона). Время отдыха включает в себя:

- перерывы в работе,

- ежедневный отдых,

- еженедельный отдых,

- праздничные дни,

- отпуска.

Право на перерыв

Статья 145 закона устанавливает, что каждый работник имеет право на перерыв в работе, если его дневное рабочее время превышает шесть часов. Несовершеннолетние имеют право на перерыв, если их рабочее время превышает четыре с половиной часа.

Включение перерыва в рабочее время

Перерыв не включается в рабочее время, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором. Если работнику запрещено покидать рабочее место и он не может распоряжаться этим временем по своему усмотрению, такой перерыв засчитывается в рабочее время и оплачивается.

В трудовом договоре это может быть прописано прямо. Например, что перерыв считается частью рабочего времени. В коллективном договоре, если он действует на предприятии, могут быть предусмотрены условия, по которым обеденный перерыв включается в рабочее время, если это согласовано с представителями работников.

Если нигде четко не зафиксировано, что перерыв включен в рабочее время, то он не считается рабочим временем, не оплачивается и работник не обязан выполнять трудовые обязанности в этот период времени.

Если ни в вашем трудовом договоре, ни в коллективном трудовом договоре не указано, что перерыв включается в рабочее время, вы вправе использовать его по своему усмотрению, поскольку перерыв в работе определяется законом как период, в течение которого работник не обязан находиться в распоряжении работодателя и выполнять его указания (в том числе продолжать работать с клиентами).

Требование работодателя оставаться на связи с клиентами во время этого перерыва в вашем случае неправомерно.