Право на обед: обязан ли работник отвечать на звонки клиентов в перерыв?

«Семь секретов» 8 октября, 2025 16:07

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я работаю в интернет-магазине в качестве оператора. Отвечаю на звонки покупателей. Мобильный телефон дал работодатель, но он требует, чтобы, уходя на обед, я брал с собой телефон, чтобы постоянно быть на связи с клиентами. А в трудовом договоре указано, что у меня есть перерыв на обед — 40 минут и даже указано, что я могу «покинуть свое рабочее место». И нигде не сказано, что я должен работать еще и в обеденное время. Скажите, обязан я в обед продолжать, по сути, свою работу или я все же имею право отдохнуть и спокойно поесть?

Согласно статье 130 закона «О труде» (далее — закон), рабочее время в понимании закона — это период времени с начала до окончания работы, в течение которого работник выполняет свои трудовые обязанности и находится в распоряжении работодателя, за исключением перерывов в работе. Начало и окончание рабочего времени устанавливаются в правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности или трудовом договоре.

Время отдыха

В свою очередь время отдыха в понимании закона — это период, в течение которого работник не обязан выполнять свои трудовые обязанности и может распоряжаться этим временем по своему усмотрению (статья 141 закона). Время отдыха включает в себя:

- перерывы в работе,

- ежедневный отдых,

- еженедельный отдых,

- праздничные дни,

- отпуска.

Право на перерыв

Статья 145 закона устанавливает, что каждый работник имеет право на перерыв в работе, если его дневное рабочее время превышает шесть часов. Несовершеннолетние имеют право на перерыв, если их рабочее время превышает четыре с половиной часа.

Включение перерыва в рабочее время

Перерыв не включается в рабочее время, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором. Если работнику запрещено покидать рабочее место и он не может распоряжаться этим временем по своему усмотрению, такой перерыв засчитывается в рабочее время и оплачивается.

В трудовом договоре это может быть прописано прямо. Например, что перерыв считается частью рабочего времени. В коллективном договоре, если он действует на предприятии, могут быть предусмотрены условия, по которым обеденный перерыв включается в рабочее время, если это согласовано с представителями работников.

Если нигде четко не зафиксировано, что перерыв включен в рабочее время, то он не считается рабочим временем, не оплачивается и работник не обязан выполнять трудовые обязанности в этот период времени.

Если ни в вашем трудовом договоре, ни в коллективном трудовом договоре не указано, что перерыв включается в рабочее время, вы вправе использовать его по своему усмотрению, поскольку перерыв в работе определяется законом как период, в течение которого работник не обязан находиться в распоряжении работодателя и выполнять его указания (в том числе продолжать работать с клиентами).

Требование работодателя оставаться на связи с клиентами во время этого перерыва в вашем случае неправомерно.

Обновлено: 21:05 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 4 часа назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать