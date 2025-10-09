Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В составе торговой миссии в США отправятся 50 предпринимателей

© LETA 9 октября, 2025 08:15

Новости Латвии 0 комментариев

С 13 по 17 октября министр экономики Виктор Валайнис вместе с делегацией, в которую войдут около 50 представителей бизнеса, отправится с торговой миссией в Вашингтон, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР).

В Вашингтоне министр и бизнесмены примут участие в выставке оборонной промышленности "AUSA Annual Meeting & Exposition" и конференции "Spotlight Latvia", организованной Латвийско-американской торговой палатой.

ЛАИР отмечает, что миссия ориентирована на предприятия оборонной промышленности, энергетики и информационно-коммуникационных технологий, и ее главная цель - увеличить экспорт продукции двойного назначения и оборонной промышленности Латвии в Северную Америку, а также привлечь инвестиции в размере 1 млрд евро в течение следующих трех лет.

По словам Валайниса, одна из целей - за три года увеличить латвийский оборонный экспорт в США как минимум на 20% и сделать Латвию балтийским инновационным и технологическим хабом в индустрии двойного назначения.

Торговая миссия начнется с участия предприятий в выставке оборонной промышленности "AUSA Annual Meeting & Exposition" в Вашингтоне. В мероприятии примут участие более 700 компаний из десяти стран. Латвийские и американские политики и бизнес-лидеры проведут индивидуальные встречи, а также различные мероприятия по налаживанию контактов с потенциальными инвесторами.

Как заявила директор ЛАИР Иева Егере, Северная Америка является стратегически важным рынком для латвийских компаний и с точки зрения расширения экспорта, и привлечения инвестиций. Это особенно актуально для обороны, кибербезопасности и беспилотных технологий, где у Латвии уже имеются развитые навыки и конкурентоспособные компании.

В настоящее время Латвия является одним из мировых лидеров по количеству предприятий по производству дронов на 1000 жителей, при этом латвийские предприятия разрабатывают дроны последнего поколения и решения в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, отмечает ЛАИР.

Среди участников конференции будут латвийские предприятия ООО "Latvijas mobilais telefons", ООО "Belss", АО "SAF Tehnika", ООО "Edge Autonomy" и др. В конференции "Spotlight Latvia" также примут участие еврокомиссар Валдис Домбровскис, министр финансов Арвилс Ашераденс и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.
 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

