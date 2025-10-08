Российского физика-ядерщика осудили на 18 лет. Это связано с войной в Украине

По версии следствия, в 2023 году Шадиев перечислил со своего криптокошелька 1,2 тысячи рублей легиону «Свобода России» и «Русскому добровольческому корпусу», которые признаны террористическими и запрещены на территории России. Третьим получателем части этой суммы денег был проект «Идите лесом» (в реестре «иноагентов»), который помогал гражданам России избежать мобилизации и отправки на войну в Украину.

За перевод 1,2 тысячи рублей в криптовалюте физика-ядерщика приговорили к 18 годам заключения.

Шадиев, по данным «Коммерсанта», в суде заявил, не знал, что две организации объявлены террористическими, и полагал, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«Его родственники продали свое имущество и перечислили несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции», — отмечает издание.