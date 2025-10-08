Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Галерее Театра Чехова открылась выставка «Чары чёрного лебедя».

Редакция PRESS 8 октября, 2025 17:18

История и культура 0 комментариев

В Галерее Театра Чехова открылась выставка «Чары чёрного лебедя». Мистическое размышление о зле и надежде на свет – на языке современного искусства

2 октября, в галерее при Рижском русском театре Михаила Чехова открылась новая выставка – «Чары черного лебедя», которая ознаменовала начало 143-го сезона в театре и одновременно предложила зрителям мощное послание на языке современного искусства о потрясениях сегодняшнего мира, об ужасах войны и о спасении человечества.

Экспонатом на выставке является скульптура, выполненная украинским художником П., – гибрид черной птицы и самолета. Работа несет лаконичный, визуально впечатляющий и эмоционально глубокий антивоенный посыл. Серые, текучие формы сочетают в себе природное и техногенное – словно символизируя чудовищ, порожденных тоталитаризмом и агрессией.

Изящный облик птицы здесь становится символом истребления, побуждая к размышлению: почему насилие и война способны очаровывать, сбивать с толку и казаться притягательными для массового сознания в наше время?

Эта экспозиция – приглашение к диалогу: как с произведением искусства, так и с самим собой. Она затрагивает глубокие экзистенциальные вопросы: как зарождается зло в человеке? Что может защитить наш разум и сердце от коллективного безумия? Как надежда и гуманизм могут возродиться в эпоху, когда миром овладевает тьма? Может ли черный лебедь – неожиданное, разрушительное событие – превратиться в феникса, символизирующего возрождение и свет?

Рижский русский театр Михаила Чехова продолжает строить мост между театром, современным искусством и обществом, побуждая зрителя думать, чувствовать и искать ответы на сложные вопросы и за пределами сцены.

Выставка в Галерее театра Чехова создана совместно с музеем искусств «ZUZEUM». Экспозиция доступна для осмотра круглосуточно.

ФОТО Ярослав Кащеев

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

