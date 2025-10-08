В Галерее Театра Чехова открылась выставка «Чары чёрного лебедя».

2 октября, в галерее при Рижском русском театре Михаила Чехова открылась новая выставка – «Чары черного лебедя», которая ознаменовала начало 143-го сезона в театре и одновременно предложила зрителям мощное послание на языке современного искусства о потрясениях сегодняшнего мира, об ужасах войны и о спасении человечества.

Экспонатом на выставке является скульптура, выполненная украинским художником П., – гибрид черной птицы и самолета. Работа несет лаконичный, визуально впечатляющий и эмоционально глубокий антивоенный посыл. Серые, текучие формы сочетают в себе природное и техногенное – словно символизируя чудовищ, порожденных тоталитаризмом и агрессией.

Изящный облик птицы здесь становится символом истребления, побуждая к размышлению: почему насилие и война способны очаровывать, сбивать с толку и казаться притягательными для массового сознания в наше время?

Эта экспозиция – приглашение к диалогу: как с произведением искусства, так и с самим собой. Она затрагивает глубокие экзистенциальные вопросы: как зарождается зло в человеке? Что может защитить наш разум и сердце от коллективного безумия? Как надежда и гуманизм могут возродиться в эпоху, когда миром овладевает тьма? Может ли черный лебедь – неожиданное, разрушительное событие – превратиться в феникса, символизирующего возрождение и свет?

Рижский русский театр Михаила Чехова продолжает строить мост между театром, современным искусством и обществом, побуждая зрителя думать, чувствовать и искать ответы на сложные вопросы и за пределами сцены.

Выставка в Галерее театра Чехова создана совместно с музеем искусств «ZUZEUM». Экспозиция доступна для осмотра круглосуточно.

ФОТО Ярослав Кащеев