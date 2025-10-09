За неделю в Даугавпилсе удалось поймать двух «денежных курьеров» мошенников

3 октября сотрудники Южно-Латгальского участка совместно с муниципальной полицией задержали гражданина Литвы 1982 года рождения, который играл роль курьера в телефонной мошеннической схеме. По данным полиции, 1 октября мошенники звонили жителю Аугшдаугавского края, представляясь сотрудниками «Latvenergo» и полиции, и заявили, что к нему прибудет «представитель полиции», которому нужно передать деньги. Задержанный, по предварительному сговору с другими участниками схемы, занимался легализацией похищенных у мужчины средств на сумму 7600 евро. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

По данному факту начато уголовное производство по статьям 177-й и 195-й Уголовного закона.

Кроме того, 1 октября полиция задержала 25-летнего мужчину, который также действовал как курьер в двух случаях мошенничества в Даугавпилсе и одном — в Краславском крае. Общий ущерб от его действий составил 13 770 евро наличными. В отношении задержанного начаты три уголовных процесса по статье 177-й части второй — за мошенничество, совершённое в крупном размере или группой лиц, а также по первой части той же статьи — за хищение чужого имущества с использованием доверия или обмана.