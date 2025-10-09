Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За неделю в Даугавпилсе удалось поймать двух «денежных курьеров» мошенников

Редакция PRESS 9 октября, 2025 13:34

В начале октября в Даугавпилсе за неделю задержаны два «денежных курьера», сообщили в Государственной полиции.

3 октября сотрудники Южно-Латгальского участка совместно с муниципальной полицией задержали гражданина Литвы 1982 года рождения, который играл роль курьера в телефонной мошеннической схеме. По данным полиции, 1 октября мошенники звонили жителю Аугшдаугавского края, представляясь сотрудниками «Latvenergo» и полиции, и заявили, что к нему прибудет «представитель полиции», которому нужно передать деньги. Задержанный, по предварительному сговору с другими участниками схемы, занимался легализацией похищенных у мужчины средств на сумму 7600 евро. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

По данному факту начато уголовное производство по статьям 177-й и 195-й Уголовного закона.

Кроме того, 1 октября полиция задержала 25-летнего мужчину, который также действовал как курьер в двух случаях мошенничества в Даугавпилсе и одном — в Краславском крае. Общий ущерб от его действий составил 13 770 евро наличными. В отношении задержанного начаты три уголовных процесса по статье 177-й части второй — за мошенничество, совершённое в крупном размере или группой лиц, а также по первой части той же статьи — за хищение чужого имущества с использованием доверия или обмана.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

