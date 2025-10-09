Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Голый, но с носком на члене: российский рэпер выпал из окна в Париже

9 октября, 2025

Рэпер Vacio был госпитализирован в одну из парижских клиник после падения с высоты трех этажей сквозь стеклянную крышу. Об этом сообщила его знакомая. Vacio (Николай Васильев)

Инцидент произошел прошлой ночью. По предварительным данным, Васио вместе с друзьями снимал любительский клип в Париже и, вероятно, упал во время съемок.

Музыкант получил тяжелые травмы и находится в реанимации в критическом состоянии. По имеющимся данным, страховки у артиста во Франции нет, поэтому его близкие организовывают сбор средств на лечение.

«Вчера ночью случилось ужасное!!! Мой близкий друг Васио упал сквозь стеклянную крышу примерно с трех этажей вниз. Его госпитализировали, сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии и серьезными травмами. Страховки у него нет, поэтому ситуация очень сложная. В самое ближайшее время откроем сбор, чтобы покрыть расходы на лечение. Кто может помочь, пишите. За раннее благодарю всех», — написала подруга.

Vacio стал скандально известен после участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой, где появился в провокационном образе — на нем был лишь носок. Позже Васильев был арестован на 15 суток, получил штраф в размере 200 тысяч рублей и покинул Россию, чтобы избежать призыва в армию.

Напомним, после тусовки в «Мутаборе» Ивлеева оправдывалась за поступок Васильева. Блогер утверждала, что заранее предупреждала его о том, что выбранный образ неприемлем, однако Николай ее не послушал.

«Что касается Николая Васильева, он же Vacio — это молодой артист, талантливый музыкант, импульсивный, как в своем творчестве, так и в поступках. Как молодая, горячая голова, не всегда отдает отчет поступкам. Плюс в мире шоу-бизнеса всегда возможно нецеленаправленно перегнуть палку на пути к хайпу. Vacio был предупрежден о том, что прийти в таком виде на закрытое мероприятие будет неприемлемо, но решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу, эпатировав публику», — заявляла звезда Сети.

Николай также говорил, что не стремился никого оскорбить своим внешним видом. «Я был приглашен на вечеринку к Насте Ивлеевой и, конечно же, соблюдал дресс-код, который был заявлен — чем меньше одежды, тем лучше, — отмечал рэпер. — Я могу сказать одно. Я — простой русский парень, и я люблю свою страну и знаю, что ей сейчас нелегко. Я просто хотел подарить всем хорошее настроение и немного отвлечься от написания своего альбома, в котором, кстати, я пропагандирую здоровый образ жизни (моя аудитория знает, что я не пью уже год и занимаюсь спортом и призываю развивать свою личность и характер) и развлечь публику самым смелым образом».

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

