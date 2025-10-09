Голый, но с носком на члене: российский рэпер выпал из окна в Париже

Инцидент произошел прошлой ночью. По предварительным данным, Васио вместе с друзьями снимал любительский клип в Париже и, вероятно, упал во время съемок.

Музыкант получил тяжелые травмы и находится в реанимации в критическом состоянии. По имеющимся данным, страховки у артиста во Франции нет, поэтому его близкие организовывают сбор средств на лечение.

«Вчера ночью случилось ужасное!!! Мой близкий друг Васио упал сквозь стеклянную крышу примерно с трех этажей вниз. Его госпитализировали, сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии и серьезными травмами. Страховки у него нет, поэтому ситуация очень сложная. В самое ближайшее время откроем сбор, чтобы покрыть расходы на лечение. Кто может помочь, пишите. За раннее благодарю всех», — написала подруга.

Vacio стал скандально известен после участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой, где появился в провокационном образе — на нем был лишь носок. Позже Васильев был арестован на 15 суток, получил штраф в размере 200 тысяч рублей и покинул Россию, чтобы избежать призыва в армию.

Напомним, после тусовки в «Мутаборе» Ивлеева оправдывалась за поступок Васильева. Блогер утверждала, что заранее предупреждала его о том, что выбранный образ неприемлем, однако Николай ее не послушал.

«Что касается Николая Васильева, он же Vacio — это молодой артист, талантливый музыкант, импульсивный, как в своем творчестве, так и в поступках. Как молодая, горячая голова, не всегда отдает отчет поступкам. Плюс в мире шоу-бизнеса всегда возможно нецеленаправленно перегнуть палку на пути к хайпу. Vacio был предупрежден о том, что прийти в таком виде на закрытое мероприятие будет неприемлемо, но решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу, эпатировав публику», — заявляла звезда Сети.

Николай также говорил, что не стремился никого оскорбить своим внешним видом. «Я был приглашен на вечеринку к Насте Ивлеевой и, конечно же, соблюдал дресс-код, который был заявлен — чем меньше одежды, тем лучше, — отмечал рэпер. — Я могу сказать одно. Я — простой русский парень, и я люблю свою страну и знаю, что ей сейчас нелегко. Я просто хотел подарить всем хорошее настроение и немного отвлечься от написания своего альбома, в котором, кстати, я пропагандирую здоровый образ жизни (моя аудитория знает, что я не пью уже год и занимаюсь спортом и призываю развивать свою личность и характер) и развлечь публику самым смелым образом».

