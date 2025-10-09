Латвия введет директивы ЕС, регулирующие систему торговли квотами на выбросы

За законопроект проголосовал 51 депутат, против были 42 парламентария.

Поправки выносились на голосование уже в третий раз, так как на двух предыдущих заседаниях коалиции не удалось обеспечить кворум.

Сегодня перед голосованием к депутатам обратился министр климата и энергетики Каспарс Мелнис. Он отметил, что законопроект не предполагает, что государство должно брать на себя новые обязательства, а дает возможности для дополнительного финансирования ЕС, если предприниматели захотят инвестировать в новые технологии.

Депутат "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс призвал Кабинет министров скоординировать свои действия с Литвой, Эстонией и Польшей, а также обратиться к Брюсселю с просьбой пересмотреть ситуацию стран региона в контексте безопасности и отложить реализацию климатических целей. Эдгарс Таварс (ОС) со своей стороны также указал, что в настоящее время все ресурсы следует направить на обеспечение безопасности, а достижение "зеленых" целей необходимо приостановить.

Министр климата и энергетики ранее заявил, что Латвия не имеет права не переносить директивы ЕС в свое законодательство и в случае, если поправки к закону не будут приняты, государству грозит штраф в размере не менее 300 млн евро. В настоящее время против Латвии уже начаты три процедуры о нарушениях, поскольку не соблюдены сроки введения директив.

Законопроект разработан с целью усовершенствования и актуализации регулирования климатической политики в сфере ETS в Латвии. В законопроект включен новый раздел о системе торговли квотами на выбросы в ЕС, который регулирует деятельность ETS и ETS2, включая условия, требования, разрешения и обязанности.

В основном изменения касаются внедрения в Латвии системы ETS2, которая охватывает потребление топлива в зданиях, транспортной отрасли и других секторах, не подпадающих под действие существующей системы ETS.