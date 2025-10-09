Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия введет директивы ЕС, регулирующие систему торговли квотами на выбросы

9 октября, 2025 11:26

Новости Латвии

Сейм в четверг принял во втором, окончательном чтении поправки к закону "О загрязнении", которые предусматривают ввод в национальное законодательство директив Европейского союза (ЕС), регулирующих работу системы торговли квотами на выбросы (ETS) и системы торговли квотами на выбросы в сфере недвижимости, транспорта и других секторах (ETS2).

За законопроект проголосовал 51 депутат, против были 42 парламентария.

Поправки выносились на голосование уже в третий раз, так как на двух предыдущих заседаниях коалиции не удалось обеспечить кворум.

Сегодня перед голосованием к депутатам обратился министр климата и энергетики Каспарс Мелнис. Он отметил, что законопроект не предполагает, что государство должно брать на себя новые обязательства, а дает возможности для дополнительного финансирования ЕС, если предприниматели захотят инвестировать в новые технологии.

Депутат "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс призвал Кабинет министров скоординировать свои действия с Литвой, Эстонией и Польшей, а также обратиться к Брюсселю с просьбой пересмотреть ситуацию стран региона в контексте безопасности и отложить реализацию климатических целей. Эдгарс Таварс (ОС) со своей стороны также указал, что в настоящее время все ресурсы следует направить на обеспечение безопасности, а достижение "зеленых" целей необходимо приостановить.

Министр климата и энергетики ранее заявил, что Латвия не имеет права не переносить директивы ЕС в свое законодательство и в случае, если поправки к закону не будут приняты, государству грозит штраф в размере не менее 300 млн евро. В настоящее время против Латвии уже начаты три процедуры о нарушениях, поскольку не соблюдены сроки введения директив.

Законопроект разработан с целью усовершенствования и актуализации регулирования климатической политики в сфере ETS в Латвии. В законопроект включен новый раздел о системе торговли квотами на выбросы в ЕС, который регулирует деятельность ETS и ETS2, включая условия, требования, разрешения и обязанности.

В основном изменения касаются внедрения в Латвии системы ETS2, которая охватывает потребление топлива в зданиях, транспортной отрасли и других секторах, не подпадающих под действие существующей системы ETS.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

20:52

Важно

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать