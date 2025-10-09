С сегодняшнего дня по всей Европе: банковские платежи — по-новому

Проверка соответствия имени и номера счета — это дополнительная мера безопасности, призванная обеспечить получение плательщиком информативного уведомления о результате проверки соответствия имени и номера счета до исполнения платежного поручения, что снижает риск мошенничества и ошибок. Время проверки должно составлять не более пяти секунд.

Отображаемый результат проверки не влияет на право плательщика осуществить платеж в соответствии с первоначально введёнными данными получателя. Решение о проведении платежа или отказе в нём в случае обнаружения несоответствий остаётся за плательщиком.

Сопоставление имени и номера счета — это процесс, который поставщики платежных услуг обязаны выполнить перед авторизацией платежа от плательщика. Он включает в себя проверку соответствия указанного номера банковского счета получателя (IBAN) имени, должности или другому идентификатору, например, номеру НДС или идентификатору юридического лица (LEI).

Проверка соответствия имени и номера счёта производится перед каждым платежом, даже если платёж отправляется одному и тому же получателю несколько раз или повторяется как обычный кредитный перевод, если мгновенный платёж ранее был отклонён по какой-либо причине. Проверка соответствия имени и номера счёта не производится, если плательщик не является именем получателя (например, номер счёта и имя получателя получены из регистра телефонных номеров и номеров счетов).

Банк Латвии поясняет, что введение проверки соответствия имени и номера счета повысит безопасность и снизит риск мошенничества, особенно за счет предоставления дополнительной возможности остановить выполнение платежа в случаях, когда мошенники меняют реквизиты счета и указывают известное плательщику имя получателя, а номер счета меняют на выбранный мошенником.

Такое требование теперь будет распространяться на внутрибанковские платежи, традиционные платежи клиентам других банков и мгновенные платежи.

Банк Латвии является одним из двух центральных банков еврозоны, предоставляющих услугу проверки соответствия имени получателя указанному номеру счёта получателя (IBAN), и с 5 октября 2025 года предоставит доступ к своей услуге мгновенной проверки также заинтересованным поставщикам платёжных услуг из других европейских стран. Латвийские финансовые учреждения имеют возможность выбрать поставщика услуги проверки платежей.

