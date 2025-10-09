Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С сегодняшнего дня по всей Европе: банковские платежи — по-новому

9 октября, 2025 17:24

Сегодня во всей Европе вступает в силу требование к плательщику — финансовому учреждению — проверять соответствие имени получателя платежа номеру счета перед совершением платежа, сообщили представители Банка Латвии.

Проверка соответствия имени и номера счета — это дополнительная мера безопасности, призванная обеспечить получение плательщиком информативного уведомления о результате проверки соответствия имени и номера счета до исполнения платежного поручения, что снижает риск мошенничества и ошибок. Время проверки должно составлять не более пяти секунд.

Отображаемый результат проверки не влияет на право плательщика осуществить платеж в соответствии с первоначально введёнными данными получателя. Решение о проведении платежа или отказе в нём в случае обнаружения несоответствий остаётся за плательщиком.

Сопоставление имени и номера счета — это процесс, который поставщики платежных услуг обязаны выполнить перед авторизацией платежа от плательщика. Он включает в себя проверку соответствия указанного номера банковского счета получателя (IBAN) имени, должности или другому идентификатору, например, номеру НДС или идентификатору юридического лица (LEI).

Проверка соответствия имени и номера счёта производится перед каждым платежом, даже если платёж отправляется одному и тому же получателю несколько раз или повторяется как обычный кредитный перевод, если мгновенный платёж ранее был отклонён по какой-либо причине. Проверка соответствия имени и номера счёта не производится, если плательщик не является именем получателя (например, номер счёта и имя получателя получены из регистра телефонных номеров и номеров счетов).

Банк Латвии поясняет, что введение проверки соответствия имени и номера счета повысит безопасность и снизит риск мошенничества, особенно за счет предоставления дополнительной возможности остановить выполнение платежа в случаях, когда мошенники меняют реквизиты счета и указывают известное плательщику имя получателя, а номер счета меняют на выбранный мошенником.

Такое требование теперь будет распространяться на внутрибанковские платежи, традиционные платежи клиентам других банков и мгновенные платежи.

Банк Латвии является одним из двух центральных банков еврозоны, предоставляющих услугу проверки соответствия имени получателя указанному номеру счёта получателя (IBAN), и с 5 октября 2025 года предоставит доступ к своей услуге мгновенной проверки также заинтересованным поставщикам платёжных услуг из других европейских стран. Латвийские финансовые учреждения имеют возможность выбрать поставщика услуги проверки платежей.
 

Обновлено: 21:10 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале
20:52

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду
20:47

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)
20:37

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена
20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней
20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние
20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии
20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

