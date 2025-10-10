Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ковид пришёл: опять наденем маски?

«Вести» 10 октября, 2025 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Тревожная информация об участившихся случаях заболеванием COVID-19 вызвала множество вопросов у читателей. Неужели опять эта зараза пришла? Запремся в квартирах, наденем маски, будем вакцинироваться?

Теперь к нашему традиционному гриппу прибавился еще и ковид. А он тяжелее обычной простуды. Как рассказывают переболевшие этой заразой, самое неприятное, что после болезни приходится долго восстанавливаться, сил нет, последствия всякие нехорошие... И неужели опять карантин?!

...Данные эпидемиологического надзора говорят о том, что в Латвии продолжается рост распространения COVID-19. Как сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в начале сентября доля лабораторно подтвержденных положительных образцов, постепенно увеличиваясь, достигла 18,9%.

В стационарные лечебные учреждения за неделю были госпитализированы 45 пациентов с инфекцией COVID-19. Также поступила информация о 5 случаях смерти пациентов с подтвержденной инфекцией ковида. Подобная эпидемиологическая ситуация наблюдалась и в прошлом году в этот же период.

О росте интенсивности циркуляции вируса SARS-CoV-2 свидетельствуют и результаты мониторинга сточных вод Латвии, где растет концентрация РНК этого вируса, а доминирующим штаммом сейчас является Omicron KP.3 или его производные. В отдельных регионах отмечается и рост доли других подвариантов.

SPKC напоминает, что вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

Вакцинация против COVID-19 рекомендуется лицам с повышенным риском тяжелого течения болезни: всем жителям в возрасте от 65 лет, пациентам со средней или высокой иммуносупрессией, включая подростков и детей от 6 месяцев, а также беременным женщинам.

В Латвии доступны обновленные вакцины Comirnaty LP.8.1, адаптированные к циркулирующим в этом сезоне вариантам вируса. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в этом году рекомендовали адаптировать состав вакцин к варианту LP.8.1, так как он с февраля 2025 года быстро распространился и стал доминирующим в мире, включая США и все шире – Европу.

Чтобы получить оплачиваемую государством вакцину, необходимо обратиться к своему семейному врачу или в кабинет вакцинации в медицинском учреждении.

SPKC напоминает о мерах профилактики, которые помогают снизить риск заражения:

- при появлении симптомов острой респираторной инфекции нужно оставаться дома и избегать контактов с другими людьми;

- регулярно и тщательно мыть или дезинфицировать руки;

- часто проветривать помещения;

- избегать тесного контакта с больными людьми;

- в общественных местах и при тесных контактах рекомендуется использовать медицинскую маску или респиратор, особенно людям из групп риска.

Также SPKC напоминает, что в середине октября начинается вакцинация населения против сезонного гриппа...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

