Ковид пришёл: опять наденем маски?

Теперь к нашему традиционному гриппу прибавился еще и ковид. А он тяжелее обычной простуды. Как рассказывают переболевшие этой заразой, самое неприятное, что после болезни приходится долго восстанавливаться, сил нет, последствия всякие нехорошие... И неужели опять карантин?!

...Данные эпидемиологического надзора говорят о том, что в Латвии продолжается рост распространения COVID-19. Как сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в начале сентября доля лабораторно подтвержденных положительных образцов, постепенно увеличиваясь, достигла 18,9%.

В стационарные лечебные учреждения за неделю были госпитализированы 45 пациентов с инфекцией COVID-19. Также поступила информация о 5 случаях смерти пациентов с подтвержденной инфекцией ковида. Подобная эпидемиологическая ситуация наблюдалась и в прошлом году в этот же период.

О росте интенсивности циркуляции вируса SARS-CoV-2 свидетельствуют и результаты мониторинга сточных вод Латвии, где растет концентрация РНК этого вируса, а доминирующим штаммом сейчас является Omicron KP.3 или его производные. В отдельных регионах отмечается и рост доли других подвариантов.

SPKC напоминает, что вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

Вакцинация против COVID-19 рекомендуется лицам с повышенным риском тяжелого течения болезни: всем жителям в возрасте от 65 лет, пациентам со средней или высокой иммуносупрессией, включая подростков и детей от 6 месяцев, а также беременным женщинам.

В Латвии доступны обновленные вакцины Comirnaty LP.8.1, адаптированные к циркулирующим в этом сезоне вариантам вируса. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в этом году рекомендовали адаптировать состав вакцин к варианту LP.8.1, так как он с февраля 2025 года быстро распространился и стал доминирующим в мире, включая США и все шире – Европу.

Чтобы получить оплачиваемую государством вакцину, необходимо обратиться к своему семейному врачу или в кабинет вакцинации в медицинском учреждении.

SPKC напоминает о мерах профилактики, которые помогают снизить риск заражения:

- при появлении симптомов острой респираторной инфекции нужно оставаться дома и избегать контактов с другими людьми;

- регулярно и тщательно мыть или дезинфицировать руки;

- часто проветривать помещения;

- избегать тесного контакта с больными людьми;

- в общественных местах и при тесных контактах рекомендуется использовать медицинскую маску или респиратор, особенно людям из групп риска.

Также SPKC напоминает, что в середине октября начинается вакцинация населения против сезонного гриппа...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА