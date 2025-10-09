Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Судьба животных в приютах: почти треть усыпляют

© LETA 9 октября, 2025 10:07

Новости Латвии 0 комментариев

В сфере защиты животных принято много законов, но контролирующие органы не справляются со своими обязанностями, а ответственность общества за судьбу животных по-прежнему низка. Так оценивают ситуацию спасатели бездомных животных.

В Латвии по-прежнему много собак без чипов, уличные колонии кошек быстро пополняются за счет новых, выброшенных прежними хозяевами нестерилизованных животных, а приюты переполнены. В прошлом году в приютах оказались почти десять тысяч животных, новые дома нашли 3648, а 883 были усыплены.

Особенно в этом смысле выделяется Курземский регион, где в 2024 году были усыплены 34% животных.

Ранее услуги приюта в регионе предоставляло общество защиты животных "Liberta", расположенное в Приекуле. Организация могла свободно принимать бездомных животных несмотря на то, что у нее не было регистрации как приюта в Продовольственно-ветеринарной службе.

Однако в этом году вступили в силу новые нормы, требующие, чтобы все неправительственные организации, систематически размещающие животных в специально оборудованных помещениях и ищущие им новый дом, были зарегистрированы как приюты. Поэтому с 1 января "Liberta" утратила право принимать новых животных.

"Мы идем к статусу приюта. Так как мы получили помещения сравнительно недавно, и это была просто крыша над головой, они требуют огромных вложений. Мы все строили по старым требованиям и получили бы статус уже в этом году, но закон изменился, появились новые нормы, поэтому все приходится переделывать", - рассказала "Latvijas Avīze" руководитель "Liberta" Илдзе Саулите.

Этот год пройдет в режиме перестройки, при этом "Liberta" продолжает содержать имеющихся животных и искать средства. Основные строительные работы уже завершены, сейчас идет оформление документов.

Вначале новый закон трактовали так, что обществам запрещено не только принимать новых животных, но и отдавать в новые дома уже находящихся в приюте. Позже эта интерпретация изменилась, и за несколько месяцев около 20 из 70 животных нашли новых хозяев. Ранее приют ежегодно передавал в новые семьи около 200 животных.

"Изменения законодательства очень сильно на нас повлияли, потому что мы почти единственная организация в стране, которой сейчас приходится приостанавливать работу и полностью перестраивать помещения", - говорит Саулите.

При этом новые требования фактически затрагивают только те организации, у которых есть специально оборудованные помещения, в то время как общества, работающие в частных домах или квартирах, могут продолжать деятельность.

"Я не вижу, чтобы это регулирование что-то изменило для них - они, как и раньше, принимают животных, помогают им и передают новым семьям. А я сейчас тот плохой человек, который каждый день вынужден отказывать людям и говорить - ищите помощь где-то еще, я не могу помочь", - говорит руководитель "Liberta".

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать