Кто ж их прокормит? Зарплаты чиновников растут, несмотря на объявленную экономию

© LETA 9 октября, 2025 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

Данные показывают, что государству не удается сдержать рост зарплат в общественном секторе.

"Как так получается, что год назад коалиция обещала, что прирост фонда зарплат в публичном секторе в 2025 году составит максимум 2,6%, а статистика за первые восемь месяцев показала прирост более чем на 8%?" - спрашивает в социальной сети "X" бывший министр благосостояния, председатель правления Новой консервативной партии Гатис Эглитис.

Так выполнили ли политики и должностные лица свои обещания, а если нет, то почему?

По оценкам Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД), за восемь месяцев этого года зарплаты в общественном секторе выросли на 5,8%. Данные Госказны показывают, что почти во всех министерствах предел прироста зарплат в 2,6% превышен.

"Можно только недоумевать, как Министерство финансов планирует добиться выполнения этого показателя к концу года. Думаю, что в конце года правительство сможет заявить, что решение выполнено, потому что никто не сможет доказать обратное - из-за множества исключений и других решений будет очень трудно доказать, что это не так", - отмечает эксперт ЛКРД по финансам и налогам Янис Херманис.

14 октября прошлого года Кабинет министров утвердил ограничение прироста фонда оплаты труда в публичном секторе в 2025 году в пределах 2,6%. Стремительный рост зарплат начался в 2022 году, когда были внесены поправки в закон об оплате труда, предусматривающие постепенное повышение зарплат в государственных и муниципальных учреждениях, чтобы приблизить их к уровню частного сектора.

В 2023 году зарплаты в общественном секторе выросли на 15,2%, в 2024 году - на 14,6%. Для сравнения: в частном секторе в эти же годы прирост составил в среднем 11% и 9% соответственно.

Предприниматели стали жаловаться, что частный сектор не может угнаться за таким ростом зарплат и наметилась тенденция перетока рабочей силы в общественный сектор.

Хотя вначале цель реформы оплаты труда заключалась в том, чтобы приблизить зарплаты в общественном секторе к уровню частного, в 2025 году средняя зарплата в общественном секторе уже более чем на 100 евро превышает среднюю зарплату в частном секторе.

По данным Центрального статистического управления, в середине 2025 года средняя зарплата в общественном секторе составляла 1886 евро в месяц, в том числе в секторе госуправления (министерства, самоуправления, госучреждения) - 1679 евро в месяц, а в частном секторе - 1781 евро в месяц.

("Latvijas Avīze")

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

