Кто ж их прокормит? Зарплаты чиновников растут, несмотря на объявленную экономию

"Как так получается, что год назад коалиция обещала, что прирост фонда зарплат в публичном секторе в 2025 году составит максимум 2,6%, а статистика за первые восемь месяцев показала прирост более чем на 8%?" - спрашивает в социальной сети "X" бывший министр благосостояния, председатель правления Новой консервативной партии Гатис Эглитис.

Так выполнили ли политики и должностные лица свои обещания, а если нет, то почему?

По оценкам Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД), за восемь месяцев этого года зарплаты в общественном секторе выросли на 5,8%. Данные Госказны показывают, что почти во всех министерствах предел прироста зарплат в 2,6% превышен.

"Можно только недоумевать, как Министерство финансов планирует добиться выполнения этого показателя к концу года. Думаю, что в конце года правительство сможет заявить, что решение выполнено, потому что никто не сможет доказать обратное - из-за множества исключений и других решений будет очень трудно доказать, что это не так", - отмечает эксперт ЛКРД по финансам и налогам Янис Херманис.

14 октября прошлого года Кабинет министров утвердил ограничение прироста фонда оплаты труда в публичном секторе в 2025 году в пределах 2,6%. Стремительный рост зарплат начался в 2022 году, когда были внесены поправки в закон об оплате труда, предусматривающие постепенное повышение зарплат в государственных и муниципальных учреждениях, чтобы приблизить их к уровню частного сектора.

В 2023 году зарплаты в общественном секторе выросли на 15,2%, в 2024 году - на 14,6%. Для сравнения: в частном секторе в эти же годы прирост составил в среднем 11% и 9% соответственно.

Предприниматели стали жаловаться, что частный сектор не может угнаться за таким ростом зарплат и наметилась тенденция перетока рабочей силы в общественный сектор.

Хотя вначале цель реформы оплаты труда заключалась в том, чтобы приблизить зарплаты в общественном секторе к уровню частного, в 2025 году средняя зарплата в общественном секторе уже более чем на 100 евро превышает среднюю зарплату в частном секторе.

По данным Центрального статистического управления, в середине 2025 года средняя зарплата в общественном секторе составляла 1886 евро в месяц, в том числе в секторе госуправления (министерства, самоуправления, госучреждения) - 1679 евро в месяц, а в частном секторе - 1781 евро в месяц.

