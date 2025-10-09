Против проголосовали только депутаты партии «Стабильности!».

В проекте решения «О позиции Латвии в отношении решения Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении России и Белорусии в качестве полноправных членов» говорится, что парламент Латвии решительно осуждает восстановление России и Белоруссии в Паралимпийском движении и призывает МПК пересмотреть это решение.

В документе подчёркивается, что возвращение России и Белоруссии в Паралимпийское движение противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и подрывает принципы спортивной автономии и уважения прав человека.

«Этим проектом решения мы выражаем чёткую позицию Латвии: странам-агрессорам нет места в международном спортивном движении, пока продолжается война в Украине. Спорт, особенно в этих странах, давно и тесно связан с военными структурами и служит инструментом пропаганды. Весьма вероятно, что спортсмены, которые планируют представлять Россию и Белоруссии, воевали и убивали людей на Украине. Паралимпийское движение должно оставаться символом человеческого достоинства и справедливости, а не становиться инструментом легитимации войны», — заявил депутат Сейма от фракции «Новое единство» Давис Мартиньш Даугавиетис.

27 сентября 2025 года МПК принял решение об отмене частичной дисквалификации российских и белорусских спортсменов, действовавшей после вторжения России в Украину в 2022 году. Это решение Генеральной ассамблеи МПК позволит спортсменам из России и Белоруссии выступать под своими национальными флагами на зимних Паралимпийских играх 2026 года.