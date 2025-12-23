Грета Тунберг задержана на пропалестинской акции в Лондоне

22-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана в центре Лондона во вторник, 23 декабря. Это произошло во время ее акции в поддержку пропалестинских активистов, заключенных под стражу по обвинениям, связанным с серией ранее проведенных демонстраций организации Palestine Action. Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором Тунберг держит плакат в поддержку голодающих с надписью "Я поддерживаю заключенных Palestine Action. Я против геноцида" во время проводимой в британской столице пропалестинской демонстрации.

"Сегодня утром около 7 часов с применением молотков и красной краски было повреждено здание на Фенчерч-стрит. Мужчина и женщина были арестованы по подозрению в умышленном повреждении имущества. Они приклеились к зданию, и специалисты работают над тем, чтобы освободить их и доставить в полицию. Чуть позже на место происшествия прибыла 22-летняя женщина. Она была задержана за демонстрацию предмета (в данном случае плаката) в поддержку запрещенной организации (в данном случае Palestine Action) в нарушение раздела 13 Закона о терроризме 2000 года", - привело агентство dpa слова представителя полиции Лондона.

Британская полиция, как правило, не называет имена подозреваемых до предъявления им обвинений. Позже задержание Греты Тунберг подтвердила британская правозащитная организация Defend Our Juries, передает агентство Reuters. Как уточняется, группа "Заключенные за Палестину" ранее заявила, что избрала в качестве объекта акции лондонскую компанию, поскольку она предоставляет услуги связанной с Израилем оборонной фирме Elbit Systems.