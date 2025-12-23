Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Грета Тунберг задержана на пропалестинской акции в Лондоне

© Deutsche Welle 23 декабря, 2025 18:22

Мир 0 комментариев

Фото: Instagram

Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором активистка Грета Тунберг держит плакат в поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action. Она была задержана.

22-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана в центре Лондона во вторник, 23 декабря. Это произошло во время ее акции в поддержку пропалестинских активистов, заключенных под стражу по обвинениям, связанным с серией ранее проведенных демонстраций организации Palestine Action. Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором Тунберг держит плакат в поддержку голодающих с надписью "Я поддерживаю заключенных Palestine Action. Я против геноцида" во время проводимой в британской столице пропалестинской демонстрации.

"Сегодня утром около 7 часов с применением молотков и красной краски было повреждено здание на Фенчерч-стрит. Мужчина и женщина были арестованы по подозрению в умышленном повреждении имущества. Они приклеились к зданию, и специалисты работают над тем, чтобы освободить их и доставить в полицию. Чуть позже на место происшествия прибыла 22-летняя женщина. Она была задержана за демонстрацию предмета (в данном случае плаката) в поддержку запрещенной организации (в данном случае Palestine Action) в нарушение раздела 13 Закона о терроризме 2000 года", - привело агентство dpa слова представителя полиции Лондона.

Британская полиция, как правило, не называет имена подозреваемых до предъявления им обвинений. Позже задержание Греты Тунберг подтвердила британская правозащитная организация Defend Our Juries, передает агентство Reuters. Как уточняется, группа "Заключенные за Палестину" ранее заявила, что избрала в качестве объекта акции лондонскую компанию, поскольку она предоставляет услуги связанной с Израилем оборонной фирме Elbit Systems.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Пусть продаёт! Нет, надо лезть с налогами!» Паулс возмущен бюрократией
Важно

«Пусть продаёт! Нет, надо лезть с налогами!» Паулс возмущен бюрократией (1)

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?
Важно

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро
Важно

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дед Мороз из Финляндии: 10 фактов о Йоулупукки, которые знают не все

Всюду жизнь 19:46

Всюду жизнь 0 комментариев

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

Читать
Загрузка

Елку надо? Где бесплатно добыть лесную красавицу и не нарваться на штраф

Новости Латвии 18:50

Новости Латвии 0 комментариев

В преддверии Нового года АО Latvijas valsts meži напоминает, что отправляться за праздничной елкой можно только в леса под его управлением, а во избежание ошибок и штрафов рекомендует воспользоваться специальной аппликацией в телефоне. 

В преддверии Нового года АО Latvijas valsts meži напоминает, что отправляться за праздничной елкой можно только в леса под его управлением, а во избежание ошибок и штрафов рекомендует воспользоваться специальной аппликацией в телефоне. 

Читать

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

На минувшей неделе интенсивность заболеваемости превысила максимальные показатели последних пяти сезонов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Грипп клинически подтвержден у 528 пациентов, а средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% выше показателя предыдущей недели - 746 случаев на 100 000 жителей.

На минувшей неделе интенсивность заболеваемости превысила максимальные показатели последних пяти сезонов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Грипп клинически подтвержден у 528 пациентов, а средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% выше показателя предыдущей недели - 746 случаев на 100 000 жителей.

Читать

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Читать

Гигантские скаты манты оказались «живыми автобусами» для рыб

Животные 18:30

Животные 0 комментариев

Манты давно считаются одними из самых спокойных и впечатляющих обитателей океана. Огромные, медленно парящие в воде, они ежегодно привлекают тысячи туристов. Но учёные выяснили: манты — это не просто красивые гиганты. Они буквально поддерживают жизнь других видов.

Манты давно считаются одними из самых спокойных и впечатляющих обитателей океана. Огромные, медленно парящие в воде, они ежегодно привлекают тысячи туристов. Но учёные выяснили: манты — это не просто красивые гиганты. Они буквально поддерживают жизнь других видов.

Читать

Мессенджер WhatsApp подтвердил ограничение работы в России

Мир 18:26

Мир 0 комментариев

Разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. "Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на приватное общение прямо перед периодом праздников", - сказал представитель WhatsApp агентству Reuters во вторник, 23 декабря.

Разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. "Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на приватное общение прямо перед периодом праздников", - сказал представитель WhatsApp агентству Reuters во вторник, 23 декабря.

Читать