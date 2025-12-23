Гигантские скаты манты оказались «живыми автобусами» для рыб

Исследователи из University of Miami Rosenstiel School и Marine Megafauna Foundation почти десять лет наблюдали за молодыми мантами у побережья Южной Флориды. Анализ сотен видеозаписей показал: под «крыльями» скатов постоянно прячутся мелкие рыбы, словно пользуясь бесплатным транспортом.

Но это не просто попутчики. Манты дают им защиту от хищников, помогают находить пищу и даже создают условия для спаривания. Учёные описывают это как подвижную экосистему, которая перемещается вместе со скатом.

Чаще всего рядом с мантами держатся рыбы-прилипалы, а также ставриды и кобии — виды, важные для рыболовства. Они собираются возле жабр, глаз и хвоста ската, используя его тело как укрытие. По словам исследователей, такие связи могут быть долгосрочными и устойчивыми.

И здесь появляется важный момент. Молодые манты всё чаще получают травмы от лодок и рыболовных снастей. К этому добавляются потепление океана и разрушение прибрежных местообитаний. Когда страдают манты, ущерб получает не один вид, а сразу целое сообщество рыб, которое от них зависит.

Учёные подчёркивают: защита мант — это не только забота о харизматичных гигантах, но и о здоровье прибрежных экосистем. Простые меры вроде снижения скорости лодок в районах кормления могут иметь эффект далеко за пределами одного вида.

Итог исследования звучит неожиданно: манты — это не просто рыбы. Это плавающие убежища, от которых зависит биоразнообразие у берегов океана. Иногда экосистема выглядит не как коралл или риф, а как живое существо, медленно скользящее под водой.