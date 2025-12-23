Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гигантские скаты манты оказались «живыми автобусами» для рыб

23 декабря, 2025 18:30

Животные

Манты давно считаются одними из самых спокойных и впечатляющих обитателей океана. Огромные, медленно парящие в воде, они ежегодно привлекают тысячи туристов. Но учёные выяснили: манты — это не просто красивые гиганты. Они буквально поддерживают жизнь других видов.

Исследователи из University of Miami Rosenstiel School и Marine Megafauna Foundation почти десять лет наблюдали за молодыми мантами у побережья Южной Флориды. Анализ сотен видеозаписей показал: под «крыльями» скатов постоянно прячутся мелкие рыбы, словно пользуясь бесплатным транспортом.

Но это не просто попутчики. Манты дают им защиту от хищников, помогают находить пищу и даже создают условия для спаривания. Учёные описывают это как подвижную экосистему, которая перемещается вместе со скатом.

Чаще всего рядом с мантами держатся рыбы-прилипалы, а также ставриды и кобии — виды, важные для рыболовства. Они собираются возле жабр, глаз и хвоста ската, используя его тело как укрытие. По словам исследователей, такие связи могут быть долгосрочными и устойчивыми.

И здесь появляется важный момент. Молодые манты всё чаще получают травмы от лодок и рыболовных снастей. К этому добавляются потепление океана и разрушение прибрежных местообитаний. Когда страдают манты, ущерб получает не один вид, а сразу целое сообщество рыб, которое от них зависит.

Учёные подчёркивают: защита мант — это не только забота о харизматичных гигантах, но и о здоровье прибрежных экосистем. Простые меры вроде снижения скорости лодок в районах кормления могут иметь эффект далеко за пределами одного вида.

Итог исследования звучит неожиданно: манты — это не просто рыбы. Это плавающие убежища, от которых зависит биоразнообразие у берегов океана. Иногда экосистема выглядит не как коралл или риф, а как живое существо, медленно скользящее под водой.

Дед Мороз из Финляндии: 10 фактов о Йоулупукки, которые знают не все

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

Читать
Елку надо? Где бесплатно добыть лесную красавицу и не нарваться на штраф

В преддверии Нового года АО Latvijas valsts meži напоминает, что отправляться за праздничной елкой можно только в леса под его управлением, а во избежание ошибок и штрафов рекомендует воспользоваться специальной аппликацией в телефоне. 

Читать

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

На минувшей неделе интенсивность заболеваемости превысила максимальные показатели последних пяти сезонов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Грипп клинически подтвержден у 528 пациентов, а средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% выше показателя предыдущей недели - 746 случаев на 100 000 жителей.

Читать

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Читать

Мессенджер WhatsApp подтвердил ограничение работы в России

Разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. "Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на приватное общение прямо перед периодом праздников", - сказал представитель WhatsApp агентству Reuters во вторник, 23 декабря.

Читать

Грета Тунберг задержана на пропалестинской акции в Лондоне

Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором активистка Грета Тунберг держит плакат в поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action. Она была задержана.

Читать