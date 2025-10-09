Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Феерическая сказка, воплощенная в танце

Редакция PRESS 9 октября, 2025 12:43

Для настроения 0 комментариев

Волшебную сказку «Красавица и Чудовище» 26 октября, во время школьных каникул, во Дворце культуры ВЭФ покажет лучший Театр танца Эстонии Polly. 

Танцоры, акробаты, чемпионы…

Грандиозный музыкальный спектакль с 70 действующими лицами – это красочное, искрящееся зрелище, поражающее богатством оформления, великолепными сказочными костюмами, высоким профессионализмом танцоров. Среди 70 артистов - чемпионы мира по шоу-танцу и акробатическому танцу, как и многократные лауреаты международных хореографических конкурсов.

К примеру, партию главной героини Белль исполняет Анжелика Болховитина - чемпионка мира по шоу-танцу и акробатическому танцу, многократный лауреат международных хореографических конкурсов, солистка Театра танца Polly. Чудовище - Андрей Медведский, известный эстонский акробат. Гастон - Максим Николаев, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, известный эстонский акробат.

Театр танца Polly - единственный в Эстонии уникальный профессиональный детский театр танца, в репертуаре которого полюбившиеся зрителю спектакли «FROZEN, или магическое путешествие в Царство Льда», «Дюймовочка», «Пятнистая история или 101 далматинец», «Красавица и Чудовище», «Рождество в Кентервильском замке», «Приключения Чиполлино и его друзей», «Праздник Непослушания» и другие спектакли.

Polly – это и одна из самых больших танцевальных школ Эстонии. Воспитанники Театра танца - лауреаты и обладатели Гран-При международных и республиканских конкурсов, участники благотворительных и творческих проектов.

С творчеством Театра танца Polly знакомы в Латвии, Литве, Болгарии, Англии, Германии, Испании, Италии, Португалии, России, Белоруссии. 

Если говорить о сюжете, юная красавица Белль - мечтательная и добрая девушка, которая обожает книги, любит своего отца и верит, что мир можно изменить к лучшему. Окружающие считают ее странной, но Белль это совсем не беспокоит. Однажды ее отец отправляется в далекое путешествие, а после долго не возвращается домой. Белль, охваченная тревогой, решает отправиться на поиски. Так она оказывается в загадочном замке, где ее ждет встреча с его хозяином - страшным и одиноким Чудовищем…

Рига, Тарту и таллинский триумф

Автор хореографии и либретто спектакля - Полина Жукова, создатель и руководитель Театра танца. Уроженка Риги Полина, в недавнем прошлом наша землячка, увлекалась танцем с раннего детства.

Она окончила Рижскую балетную школу, где во время учебы участвовала с однокашниками почти во всех спектаклях Латвийской национальной оперы и балета. Счастливый случай привел ее в Эстонию. На генеральную репетицию госэкзамена по классике в балетной школе, самого важного, приехал балетмейстер из тартусского театра «Ванемуйне», который пригласил несколько человек, в том числе и Полину, в его театр.

За это время Полина станцевала в «Ванемуйне» многие ведущие партии, но и не только - по специально составленной для нее индивидуальной программе окончила хореографическое отделение Латвийской музакадемии, получила диплом магистра, а потом и осилила программу по работе с особыми детьми педагогического факультета ЛУ.

Не самая счастливая любовь привела ее спустя четыре года в Таллин, но печаль в итоге обернулась триумфом.

Поначалу ей предложили на выбор пять рабочих мест. Работала с такой известной фигуристкой как Анна Кондрашова, в свое время чемпионкой Европы, а после работы танцевальным педагогом в Доме творчества ее воспитанники буквально «сподвигли» ее создать Театр танца. Так он и возник в 2008-м. Сегодня число юных и постарше артистов - около 500 человек.     

-В постановке «Красавица и чудовище», которая идет два часа с антрактом, задействованы ребята с 9 лет и до бабушек-дедушек до 60 лет, многие актеры и акробаты. Всего 200 человек в оригинальной версии, а в Риге будут участвовать 70. Это наша изюминка – то, что мы умеем работать с такими массами исполнителей.

Параллельно с действом на сцене звучит красивый, богатый текст, записанный заранее актерами русского театра, на русском языке, в стихах. Его написала моя мама Татьяна Жукова.   

Основой сценария послужил известный диснеевский мультфильм, но некоторые сюжетные линии и герои у нас немного другие. Приходите, приводите детей, насладитесь - будет очень интересно и зрелищно!

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

