Феерическая сказка, воплощенная в танце

Танцоры, акробаты, чемпионы…

Грандиозный музыкальный спектакль с 70 действующими лицами – это красочное, искрящееся зрелище, поражающее богатством оформления, великолепными сказочными костюмами, высоким профессионализмом танцоров. Среди 70 артистов - чемпионы мира по шоу-танцу и акробатическому танцу, как и многократные лауреаты международных хореографических конкурсов.

К примеру, партию главной героини Белль исполняет Анжелика Болховитина - чемпионка мира по шоу-танцу и акробатическому танцу, многократный лауреат международных хореографических конкурсов, солистка Театра танца Polly. Чудовище - Андрей Медведский, известный эстонский акробат. Гастон - Максим Николаев, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, известный эстонский акробат.

Театр танца Polly - единственный в Эстонии уникальный профессиональный детский театр танца, в репертуаре которого полюбившиеся зрителю спектакли «FROZEN, или магическое путешествие в Царство Льда», «Дюймовочка», «Пятнистая история или 101 далматинец», «Красавица и Чудовище», «Рождество в Кентервильском замке», «Приключения Чиполлино и его друзей», «Праздник Непослушания» и другие спектакли.

Polly – это и одна из самых больших танцевальных школ Эстонии. Воспитанники Театра танца - лауреаты и обладатели Гран-При международных и республиканских конкурсов, участники благотворительных и творческих проектов.

С творчеством Театра танца Polly знакомы в Латвии, Литве, Болгарии, Англии, Германии, Испании, Италии, Португалии, России, Белоруссии.

Если говорить о сюжете, юная красавица Белль - мечтательная и добрая девушка, которая обожает книги, любит своего отца и верит, что мир можно изменить к лучшему. Окружающие считают ее странной, но Белль это совсем не беспокоит. Однажды ее отец отправляется в далекое путешествие, а после долго не возвращается домой. Белль, охваченная тревогой, решает отправиться на поиски. Так она оказывается в загадочном замке, где ее ждет встреча с его хозяином - страшным и одиноким Чудовищем…

Рига, Тарту и таллинский триумф

Автор хореографии и либретто спектакля - Полина Жукова, создатель и руководитель Театра танца. Уроженка Риги Полина, в недавнем прошлом наша землячка, увлекалась танцем с раннего детства.

Она окончила Рижскую балетную школу, где во время учебы участвовала с однокашниками почти во всех спектаклях Латвийской национальной оперы и балета. Счастливый случай привел ее в Эстонию. На генеральную репетицию госэкзамена по классике в балетной школе, самого важного, приехал балетмейстер из тартусского театра «Ванемуйне», который пригласил несколько человек, в том числе и Полину, в его театр.

За это время Полина станцевала в «Ванемуйне» многие ведущие партии, но и не только - по специально составленной для нее индивидуальной программе окончила хореографическое отделение Латвийской музакадемии, получила диплом магистра, а потом и осилила программу по работе с особыми детьми педагогического факультета ЛУ.

Не самая счастливая любовь привела ее спустя четыре года в Таллин, но печаль в итоге обернулась триумфом.

Поначалу ей предложили на выбор пять рабочих мест. Работала с такой известной фигуристкой как Анна Кондрашова, в свое время чемпионкой Европы, а после работы танцевальным педагогом в Доме творчества ее воспитанники буквально «сподвигли» ее создать Театр танца. Так он и возник в 2008-м. Сегодня число юных и постарше артистов - около 500 человек.

-В постановке «Красавица и чудовище», которая идет два часа с антрактом, задействованы ребята с 9 лет и до бабушек-дедушек до 60 лет, многие актеры и акробаты. Всего 200 человек в оригинальной версии, а в Риге будут участвовать 70. Это наша изюминка – то, что мы умеем работать с такими массами исполнителей.

Параллельно с действом на сцене звучит красивый, богатый текст, записанный заранее актерами русского театра, на русском языке, в стихах. Его написала моя мама Татьяна Жукова.

Основой сценария послужил известный диснеевский мультфильм, но некоторые сюжетные линии и герои у нас немного другие. Приходите, приводите детей, насладитесь - будет очень интересно и зрелищно!

bilesuparadize.lv