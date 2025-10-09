По словам Ринкевича, эта задача требует как немедленных, так и долгосрочных инвестиций, и Европейская комиссия играет ключевую роль, предоставляя инструменты финансирования для ускорения оборонной готовности стран-участниц, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Во время встречи стороны обсудили укрепление обороны и устойчивости ЕС против гибридной деятельности России, а также европейские инициативы и возможности финансирования для обеспечения безопасности восточных границ, включая развертывание беспилотников и решений по противодействию дронам.

Ринкевич отметил, что Латвия стремится увеличить инвестиции в оборону и укрепить сотрудничество со странами региона, чтобы улучшить внешние границы ЕС и НАТО с Россией и Беларусью. Он призвал ЕК уделить приоритетное внимание финансированию мер по укреплению восточной границы, обеспечивая общую готовность Европы к военным и гибридным угрозам.

Президент и комиссар согласились с тем, что Россия продолжает испытывать единство и приверженность стран-членов ЕС и НАТО как инвестированию в свою оборону, так и поддержке Украины.