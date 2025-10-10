Андрей Козлов: украинским радикалам не стоит нам угрожать — мы умеем защищаться

"За что же украинские радикалы угрожают Росликову, а стало быть и всей нашей партии?" Задается вопросом Андрей Козлов. Ответ, что называется, лежит на поверхности: "За то, что мы за мир, за мир с соседями, за диалог с соседями. За то, что последовально отстаиваем права русскоязычных. Понятно, это все вызывает у сторонников войны и мести приступ бешенства. Причем, украинские радикалы мечтают перенести свою войну в наш дом - в Латвию, во всю Европу. Но больше всего они хотят запугать тех, кто смеет не поддерживать эту "концепцию войны". В своем националистическом угаре они уже "забыли", что угрожают гражданам другой страны и что Латвия ни с кем де факто не воюет".

"Но мы не испугаемся и не откажемся от своих убеждений и принципов. Партия "Стабильности!" продолжит бороться за права русскоязычных жителей Латвии и за то, что не нужно враждовать, не нужно провоцировать соседей.

И мы сможем себя защитить! А кто к нам с мечом придет..." - подчеркивает Козлов.