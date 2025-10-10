Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
FT: НАТО готовит вооруженный ответ на гибридную войну России

© Deutsche Welle 10 октября, 2025 08:27

Мир 0 комментариев

Страны НАТО обсуждают варианты ответа на участившиеся провокационные действия России в воздушном пространстве союзников. Конкретно речь идет о размещении вооруженных дронов на границе с Россией и ослаблении правил для летчиков, регулирующих ситуации, в которых допустимо открывать огонь по враждебным объектам в воздухе. Об этом пишет на своем сайте газета Financial Times в четверг, 9 октября.

Эти переговоры нацелены на то, чтобы увеличить для Москвы цену за ее "гибридную войну" и принять четкие меры противодействия после серии случаев нарушения воздушного пространства стран НАТО дронами и российскими истребителями, передают журналисты слова четырех неназванных источников в НАТО.

Указывается, что обсуждения на эту тему были инициированы странами-членами НАТО, граничащими с Россией, при поддержке Франции и Великобритании. Однако позже дискуссии приобрели в альянсе более масштабный характер.

Среди предложений - задействование вооруженных разведывательных дронов для сбора разведданных о военной активности РФ, а также "понижение планки" для патрулирующих восточные рубежи НАТО пилотов в ситуациях, когда для них было бы допустимо сбить объект, представляющий угрозу, говорится в публикации.

Еще один вариант реагирования - провести военные учения НАТО на границе с Россией, особенно в удаленных и менее защищенных районах.

За последние месяцы неизвестные дроны, которые ряд наблюдателей считают российскими, неоднократно вторгались в воздушное пространство НАТО и приводили к нарушению работы аэропортов в нескольких странах - членах альянса.

Как пишет FT, два официальных лица в НАТО заявили, что одной из неотложных задач является выработка более простых и эффективных правил действия на восточном фланге альянса. "В некоторых странах пилоты истребителей обязаны визуально убедиться в наличии угрозы перед проявлением активности, в то время как в других им разрешается открывать огонь на основе данных радаров или предположений об опасности, сделанных на основании направления или скорости враждебного объекта", - поясняют авторы. Пресс-служба НАТО не предоставила FT комментария к моменту публикации.

Журналисты отмечают, что некоторые страны НАТО настаивают на более агрессивной позиции альянса как средстве сдерживания. Другие же придерживаются более консервативной стратегии, опасаясь прямой конфронтации с ядерной державой. Между тем один из неназванных дипломатов, с которыми общалась редакция, указал, что обсуждения все еще находятся на начальной стадии.

При этом все четыре собеседника FT предупредили, что жестких временных рамок или обязательств для каких-либо изменений в позиции НАТО нет. К тому же, при согласовании этих изменений о них могут не сообщать публично.

