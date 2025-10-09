В результате аварии, совершенной пьяным мотоциклистом, погиб ребенок

Около 19:00 в Смардской волости Тукумсского края мужчина без водительских прав, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением мотоциклом "Yamaha" и перевернулся. В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла, а водитель получил травмы.

В окрестностях Айзкраукле в среду произошла еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист. Около 14:30 в Сецской волости на автодороге Айзкраукле-Екабпилс съехал с проезжей части и перевернулся водитель мотоцикла "Suzuki". В результате происшествия мужчина 1963 года рождения погиб.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 19 человек, двое погибли.

За вождение в состоянии опьянения задержаны четыре человека, в том числе трое находились за рулем в состоянии сильного опьянения.

За различные нарушения правил дорожного движения в среду составлен 381 протокол, в том числе 156 за превышение скорости.

