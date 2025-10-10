Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европарламент поддержал уничтожение дронов России над ЕС

© Deutsche Welle 10 октября, 2025 08:50

Мир 0 комментариев

ЕП одобрил резолюцию, приветствующую принятие ЕС координированных мер по противодействию нарушению его воздушного пространства БПЛА РФ, в том числе путем уничтожения таких целей.

Чтобы защитить себя от российских провокаций, направленных против инфраструктуры ЕС и подрывающих его безопасность, Евросоюзу следует принять скоординированные меры, усилить оборону и санкции в отношении РФ. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом в четверг, 9 октября. За этот документ проголосовали 469 евродепутатов, 97 - "против", 38 парламентариев воздержались.

Как подчеркивается на сайте ЕП, евродепутаты решительно осудили "безрассудные и ведущие к эскалации действия России", в рамках которых она нарушила воздушное пространство стран - членов ЕС и НАТО Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии.

В то же время они раскритиковали целенаправленное использование дронов против критически важной инфраструктуры Дании, Швеции и Норвегии. Эти действия евродепутаты назвали "частью систематического ведения Россией войны военными и гибридными способами", а также "провокацией против ЕС" и его стран-членов. Россия "без сомнения и ограничений" несет ответственность за инциденты с появлением дронов в польском, эстонском и румынском воздушном пространстве, указано в резолюции ЕП.

В то же время в документе выражена поддержка всем инициативам, на основании которых ЕС и его члены "могут координированно, едино и соразмерно принимать меры против любых нарушений их воздушного пространства, в том числе путем сбивания воздушных целей".

Евродепутаты приветствовали также концепцию так называемой "стены из дронов" и инициативу по созданию "щита" на восточном фланге. В то же время они указали на необходимость обеспечить всеобъемлющую защиту всех государств - членов ЕС, столкнувшихся с вызовами в сфере безопасности на южном фланге.

Кроме того, в резолюции ЕП содержится призыв к Совету ЕС и Еврокомиссии усилить эффективность и масштаб санкций в отношении России, "чтобы сломить ее возможности для продолжения жестокой агрессивной войны против Украины".

Действие ограничительных мер следует распространить на все страны, поддерживающие Россию, в частности, на Беларусь, Иран и Северную Корею, говорится в документе. Также депутаты ЕС выступили за введение санкций против китайских предприятий, поставляющих в Россию товары двойного назначения, которые можно использовать для производства ракет и дронов.

В резолюции говорится также о необходимости существенно усилить сотрудничество с Украиной в области обороны, особенно в сфере технологий БПЛА и противодействия им. Сюда относится и более тесное промышленное сотрудничество, уточняется в документе.

В то же время ЕП призвал Совет ЕС и Еврокомиссию в ближайшее время закончить работу над Европейской программой оборонной промышленности (EDIP). Предполагается, что вместе с фондом под названием "Действия по безопасности для Европы" (SAFE) эта программа будет использоваться для предоставления финансовых средств "на то, чтобы учиться из опыта Украины, и поддерживать эту страну в области беспилотников".

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать