Европарламент поддержал уничтожение дронов России над ЕС

Чтобы защитить себя от российских провокаций, направленных против инфраструктуры ЕС и подрывающих его безопасность, Евросоюзу следует принять скоординированные меры, усилить оборону и санкции в отношении РФ. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом в четверг, 9 октября. За этот документ проголосовали 469 евродепутатов, 97 - "против", 38 парламентариев воздержались.

Как подчеркивается на сайте ЕП, евродепутаты решительно осудили "безрассудные и ведущие к эскалации действия России", в рамках которых она нарушила воздушное пространство стран - членов ЕС и НАТО Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии.

В то же время они раскритиковали целенаправленное использование дронов против критически важной инфраструктуры Дании, Швеции и Норвегии. Эти действия евродепутаты назвали "частью систематического ведения Россией войны военными и гибридными способами", а также "провокацией против ЕС" и его стран-членов. Россия "без сомнения и ограничений" несет ответственность за инциденты с появлением дронов в польском, эстонском и румынском воздушном пространстве, указано в резолюции ЕП.

В то же время в документе выражена поддержка всем инициативам, на основании которых ЕС и его члены "могут координированно, едино и соразмерно принимать меры против любых нарушений их воздушного пространства, в том числе путем сбивания воздушных целей".

Евродепутаты приветствовали также концепцию так называемой "стены из дронов" и инициативу по созданию "щита" на восточном фланге. В то же время они указали на необходимость обеспечить всеобъемлющую защиту всех государств - членов ЕС, столкнувшихся с вызовами в сфере безопасности на южном фланге.

Кроме того, в резолюции ЕП содержится призыв к Совету ЕС и Еврокомиссии усилить эффективность и масштаб санкций в отношении России, "чтобы сломить ее возможности для продолжения жестокой агрессивной войны против Украины".

Действие ограничительных мер следует распространить на все страны, поддерживающие Россию, в частности, на Беларусь, Иран и Северную Корею, говорится в документе. Также депутаты ЕС выступили за введение санкций против китайских предприятий, поставляющих в Россию товары двойного назначения, которые можно использовать для производства ракет и дронов.

В резолюции говорится также о необходимости существенно усилить сотрудничество с Украиной в области обороны, особенно в сфере технологий БПЛА и противодействия им. Сюда относится и более тесное промышленное сотрудничество, уточняется в документе.

В то же время ЕП призвал Совет ЕС и Еврокомиссию в ближайшее время закончить работу над Европейской программой оборонной промышленности (EDIP). Предполагается, что вместе с фондом под названием "Действия по безопасности для Европы" (SAFE) эта программа будет использоваться для предоставления финансовых средств "на то, чтобы учиться из опыта Украины, и поддерживать эту страну в области беспилотников".