Лечим всегда, когда можно помочь: ветеринар о нападках «защитников бродячих кошек»

"После изучения ситуации с кошками в Латвии мы пребываем в ужасе. Опираясь на данные из открытых источников, более 50% животных, которых отлавливают в Риге, не попадают в приют. Перед этим они проходят проверку на «пригодность к жизни». И если сотрудники клиники Beinarts решат, что кот болен или имеет травмы — лечить его никто не будет", - говорится в публикации зоозащитников weneed_your_help.

С полным текстом можно ознакомиться тут:

Press.lv решил уточнить у руководителя ветеринарной клиники Dr. Beinerts Яниса Бейнертса, что он думает о данной публикации и насколько заявленная в тексте информация соответствует действительности.

«Самая опасная ложь – та, что переплетена с истиной, - объясняет доктор Бейнертс. – Но давайте ответим по существу. Что полезного в этой публикации? Призыв к тому, что всех нужно чипировать и собак, и кошек! И заносить эту информацию в базу данных Lauku atbalsta dienests (LAD). И бездомных животных я тоже советую чипировать. Тогда как только такое животное попадает или к полиции, или к организации по отлову животных, или в приют, или к ветеринарам, то, если хозяин потрудился дать свои координаты в полной мере, то есть э-почту и телефон, тогда мы тут же выясняем с хозяином, что мы делаем дольше в определенной ситуации. И второе – животных нужно прививать».

Врач отмечает, что по другой программе Рижской думы к ним часто привозят бездомных котов на стерилизацию и эти животные уже имеют чип, что говорит о том, что люди продолжают выкидывать домашних кошек на улицу.

Что же касается той программы, которую в тёмных красках описывают авторы публикации в Facebook, Бейнертс говорит, что на самом деле эта программа очень хорошая, на неё выделено солидное финансирование и направлена она на помощь животным, а не на «зачистку» города от бродячих кошек.

«Мы не усыпляем ни одно животное без веских доводов и причин. Но бывает, что к нам по этой программе привозят животных с тяжелыми травмами. Был один котик, который, скорее всего, под машину попал. У него был перелом позвоночника со смешением. Ну там никаких вариантов не было, его можно было только усыпить. Хочу отметить, что усыпление происходит абсолютно безболезненно, максимально гуманно. Если состояние животного не совместимо с жизненными функциями или может повлечь за собой длительные страдания для кота, то принимается это решение», - объясняет Бейнертс.

По его словам, каждый случай обсуждает консилиум врачей, принимая решение или о лечении, или об усыплении.

«Нас обвиняют в том, что мы гонимся за деньгами и потому намеренно усыпляем животных, но усыпление приносит мне в разы меньше денег, чем лечение животных. Мне, даже если бы я был людоедом и человеком лишенным чести врача, просто невыгодно их усыплять! Но тянуть ради денег тех, кто страдает, и кому уже ничего не поможет – жестоко», - считает врач.

Ветеринар отмечает, что подобные публикации в интернете скорее всего появляются не просто так. Они похожи на заказные, но этого, конечно, мы точно знать не можем. Или люди, которые это пишут, не слишком хорошо разбираются в теме и не склонны проверять факты, следуя только за своими эмоциями.

«Но как бы там ни было, и у этой публикации будет положительный эффект. Потому что её авторы опубликовали номер телефона, по которому можно звонить для получения помощи животным, попавшим в тяжелую ситуацию», - говорит ветеринар.

Повторим номер для наших читателей – 80001201. Телефон бесплатный и работает круглосуточно.

Чтобы пострадавшему животному помогли по муниципальной программе, кота или собаку не нужно везти в клинику лично. Нужно воспользоваться этим номером, вызвать работников, а они уже отвезут животное в клинику, где помощь ему окажут за деньги Рижской думы. Если зверя можно вылечить, то после лечения его передают в приют, а если вылечить явно нельзя – принимают тяжелое решение об эвтаназии.

«Но запомните, если вы привезете сбитого или еще как-то пострадавшего кота сами, мы его не сможем лечить по этой программе. Без подтверждения диспетчера вот этой Службы спасения, счет за лечение пострадавшего животного придётся оплатить тому, кто это животное в клинику доставил», - предупреждает Бейнертс.