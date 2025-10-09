Диджеи радио в течение всего периода игры будут звонить на случайно выбранные мобильные и стационарные телефонные номера, зарегистрированные в Латвийской Республике, в разное время и с разных номеров. Первые пять человек, которые на звонок диджея чётко и немедленно ответят фразой в точной формулировке и порядке слов: «Mans mīļākais radio ir RADIO SKONTO!» или «Mans mīļākais radio RADIO SKONTO!», — попадут в финал игры.

В эти дни уже состоялись первые звонки, и произошёл курьёзный случай. Ведущая Элита Марга дозвонилась до одной женщины и сообщила, что звонит из радио. Женщина рассердилась и спросила, с какой стати ей звонят.

«Ну да, конечно, ага», — недоверчиво сказала женщина на попытки ведущей объяснить суть дела, и прервала разговор, в котором, возможно, могла выиграть новый автомобиль.

Radio Skonto опубликовало это видео в соцсетях, добавив комментарий:

«Осторожность — это важно! Не попадитесь на мошенников»