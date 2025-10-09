Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подобные провокации будут усиливаться: комиссар ЕС по обороне и космосу

© LETA 9 октября, 2025 18:41

Новости Латвии 0 комментариев

Организованные Россией провокации против Запада будут нарастать, заявил в четверг журналистам в Риге комиссар Европейского союза (ЕС) по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Он напомнил о публичных предупреждениях немецких и голландских спецслужб о том, что российский диктатор Владимир Путин может быть готов к агрессии через три-четыре года. В настоящее время Запад сталкивается с провокациями со стороны России, такими как залетевшие дроны, и мы можем ожидать, что подобные провокации будут усиливаться.

Учитывая эти риски, мы должны очень быстро развивать наш оборонный потенциал и быть очень практичными в поставках того, что нам необходимо для самозащиты и сдерживания любой агрессии или провокаций, сказал Кубилюс.

Он не стал отрицать, что при обсуждении крупных проектов мнения и оценки расходятся, что вполне естественно, поэтому ЕС готов обсуждать и находить оптимальные решения, чтобы понять, что именно нужно сделать.

Кубилюс также отметил, что недавние провокации с использованием беспилотников показали, что ни одна европейская страна не является полностью защищенной и что Россия может использовать корабли, в том числе корабли "теневого флота", в качестве платформ для запуска дронов.

Проект "стены дронов" должен учитывать опыт Украины в борьбе с беспилотниками и должен быть способен уничтожать беспилотники экономически эффективным способом, а не с помощью ракет стоимостью в миллионы евро уничтожать дроны, которые стоят около 10 000 евро.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс согласился со словами комиссара, поскольку ни одна европейская страна не находится далеко от провокационных рисков, создаваемых Россией. Спрудс подчеркнул, что технологии должны развиваться в многоуровневой системе, состоящей из трех компонентов. Первый компонент - обнаружение беспилотников радарами и сенсорами, второй - контрмеры, третий - интеграция наземных и воздушных систем.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

