За открытое письмо — получи выговор: пожарный четыре года судится за право говорить

А ходе акции протеста пожарные вышли к зданию Сейма в рабочей форме и вручили председателю Сейма, тогда это была Инара Мурниеце, открытое письмо. Большинство из участников той акции получила за этот поступок выговоры. Их также лишили отпускных и премий.

Попытка опротестовать выговор - терпит неудачу уже четвертый год, рассказывает пожарный. Он считает, что это нарушение права на свободу слова.

В комментариях отметили, что уже 4 года власти расследуют участие сотрудников VUGD в пикете, что запрещено законом. Соответственно, вынесенное решение станет прецедентом относительно допустимости забастовки. Именно поэтому его затягивают как могут.

"Пожарным официально разрешено пикетировать и протестовать. Им запрещено бастовать. Протест может длиться столько, сколько хватит сил. Это законно. Но в данном случае это был не протест и не пикет. Ребята просто шли передать письмо, и точка", - отмечает Роландс.

Фактически проблемы бы не возникло, если бы пожарные не вышли в рабочей форме.