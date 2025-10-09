Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За открытое письмо — получи выговор: пожарный четыре года судится за право говорить

Редакция PRESS 9 октября, 2025 18:47

Новости Латвии 0 комментариев

Работник Пожарно-спасательной службы Роландс на своей странице в TikTok рассказал, как уже четыре года пытается опротестовать выговор, который ему вынесли на работе за участие в акции протеста пожарных в 2021 году.

А ходе акции протеста пожарные вышли к зданию Сейма в рабочей форме и вручили председателю Сейма, тогда это была Инара Мурниеце, открытое письмо. Большинство из участников той акции получила за этот поступок выговоры. Их также лишили отпускных и премий.

@rolis.112 Aizeju pie Saeimas nodot vēstuli — par to saņemu rājienu. Un jau četrus gadus tiesas vēl lemj, vai tas bija likumīgi. Tāda ir taisnīguma realitāte Latvijā. #taisnīgums #ugunsdzēsēji #latvijasugunsdzēsējuarodbiedrība #TIA #manazeme ♬ original sound - Rolands

Попытка опротестовать выговор - терпит неудачу уже четвертый год, рассказывает пожарный. Он считает, что это нарушение права на свободу слова.

В комментариях отметили, что уже 4 года власти расследуют участие сотрудников VUGD в пикете, что запрещено законом. Соответственно, вынесенное решение станет прецедентом относительно допустимости забастовки. Именно поэтому его затягивают как могут.

"Пожарным официально разрешено пикетировать и протестовать. Им запрещено бастовать. Протест может длиться столько, сколько хватит сил. Это законно. Но в данном случае это был не протест и не пикет. Ребята просто шли передать письмо, и точка", - отмечает Роландс.

Фактически проблемы бы не возникло, если бы пожарные не вышли в рабочей форме.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

