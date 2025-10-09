Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отделим семейное насилие от ЛГБТ: в Сейм на рассмотрение вынесли альтернативу Стамбульской конвенции

Редакция PRESS 9 октября, 2025 14:23

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Депутаты Национального объединения, Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Объединенного списка" (ОС) внесли на рассмотрение в Сейм декларацию, которая призвана подтвердить намерения государства предпринимать целенаправленные меры для защиты любого жителя страны от насилия, особенно женщин и детей, а также предусматривает введение соответствующих норм на законодательном уровне.

Подготовленный депутатами проект решения включен в повестку дня следующего заседания Сейма, которое состоится 16 октября. За его включение в повестку проголосовали 79 депутатов, против были лишь "Прогрессивные".

Перед голосованием руководитель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что в парламенте наблюдается "момент политической амнезии". Он подчеркнул, что, депутаты, внесшие данный проект, возможно забыли, что два года назад Сейм уже проголосовал по Стамбульской конвенции и принял ее.

Депутат добавил, что, возможно, эти депутаты не знают, что в настоящее время влияние конвенции уже оценивается в комиссии по иностранным делам.

Шуваев также напомнил, что Стамбульская конвенция в Латвии уже действует, и на ее основе разработан план по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием на ближайшие пять лет.

"На мой взгляд, мы находимся в абсурдной ситуации, поскольку из-за нарушенного обещания СЗК парламент начал оценивать влияние Стамбульской конвенции", - сказал депутат, добавив, что никакие новые предложения не смогут "отмыть" репутацию Латвии, если будет принято решение о денонсации конвенции.

Поданная Нацобъединением, СЗК и ОС декларация предусматривает разработку до 1 марта 2026 года нового, всеобъемлющего закона о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей и домашнего насилия, а также насилия в целом. Закон будет предусматривать обязанность государства активно решать проблемы насилия, обеспечивать защиту и поддержку пострадавшим - юридическую, психологическую и социальную, предусматривать строгую ответственность как за акты насилия, так и за бездействие государственных органов, а также регулировать сбор данных, сотрудничество учреждений и просвещение общества по вопросам профилактики насилия.

Нацобъединение подчеркивает, что реальные результаты возможны только при внесении в национальное законодательство конкретных, практически применимых норм, которые решают проблемы по существу.

Как сообщалось, в конце сентября благодаря голосованию СЗК, который поддержал предложение оппозиции о денонсации Стамбульской конвенции, в правящей коалиции возникла нестабильность. Хотя партнеры по коалиции выразили готовность вместе работать над утверждением "бюджета безопасности", высказываются сомнения в том, что правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") сможет работать в долгосрочной перспективе.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

