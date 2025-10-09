Отделим семейное насилие от ЛГБТ: в Сейм на рассмотрение вынесли альтернативу Стамбульской конвенции

Подготовленный депутатами проект решения включен в повестку дня следующего заседания Сейма, которое состоится 16 октября. За его включение в повестку проголосовали 79 депутатов, против были лишь "Прогрессивные".

Перед голосованием руководитель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что в парламенте наблюдается "момент политической амнезии". Он подчеркнул, что, депутаты, внесшие данный проект, возможно забыли, что два года назад Сейм уже проголосовал по Стамбульской конвенции и принял ее.

Депутат добавил, что, возможно, эти депутаты не знают, что в настоящее время влияние конвенции уже оценивается в комиссии по иностранным делам.

Шуваев также напомнил, что Стамбульская конвенция в Латвии уже действует, и на ее основе разработан план по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием на ближайшие пять лет.

"На мой взгляд, мы находимся в абсурдной ситуации, поскольку из-за нарушенного обещания СЗК парламент начал оценивать влияние Стамбульской конвенции", - сказал депутат, добавив, что никакие новые предложения не смогут "отмыть" репутацию Латвии, если будет принято решение о денонсации конвенции.

Поданная Нацобъединением, СЗК и ОС декларация предусматривает разработку до 1 марта 2026 года нового, всеобъемлющего закона о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей и домашнего насилия, а также насилия в целом. Закон будет предусматривать обязанность государства активно решать проблемы насилия, обеспечивать защиту и поддержку пострадавшим - юридическую, психологическую и социальную, предусматривать строгую ответственность как за акты насилия, так и за бездействие государственных органов, а также регулировать сбор данных, сотрудничество учреждений и просвещение общества по вопросам профилактики насилия.

Нацобъединение подчеркивает, что реальные результаты возможны только при внесении в национальное законодательство конкретных, практически применимых норм, которые решают проблемы по существу.

Как сообщалось, в конце сентября благодаря голосованию СЗК, который поддержал предложение оппозиции о денонсации Стамбульской конвенции, в правящей коалиции возникла нестабильность. Хотя партнеры по коалиции выразили готовность вместе работать над утверждением "бюджета безопасности", высказываются сомнения в том, что правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") сможет работать в долгосрочной перспективе.