Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Октябрь. Индексация пенсий: кому и сколько?

«Вести» 9 октября, 2025 14:30

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

Наступил долгожданный для сениоров октябрь – месяц, когда в Латвии проходит ежегодная индексация пенсий. Это практически единственная возможность для латвийских пенсионеров хоть как-то увеличить свои доходы. Хотя, как говорят сами сениоры, прибавка не всегда даже разницу в растущей оплате коммунальных услуг покроет. В этом году есть некоторые изменения в порядке индексации, в частности добавлены две новые льготные группы пенсионеров. В новой подборке полезной информации - об особенностях нынешней индексации...

Поддержка пенсионеров

Учитывается средняя зарплата по стране

Индексация пенсий, как и в прошлые годы, в 2025-м проходит с 1 октября. В соответствии с законом «О государственных пенсиях» индекс пенсий складывается из фактического индекса потребительских цен (или инфляции) за 12-месячный период и части положительного реального процента роста размера заработной платы, вычисленной на основании страховых взносов, - сообщает Министерство благосостояния ЛР. То есть суммы всех средств, с которых в течение года должны были быть уплачены взносы социального страхования.

Будут индексированы пенсии и пособия по старости, пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2025 года.

Цель индексации пенсий — обеспечить защиту назначенных пенсий и пособий от снижения покупательной способности и не допустить обесценения их стоимости, - уточнили в Минблаге...

До 1 488 евро

Какие пенсии индексируют

Какая сумма будет индексироваться в 2025 году? Как известно, ранее индексировалась определенная сумма пенсий, равная половине средней страховой зарплаты за предыдущий год. В прошлом году это было 683 евро – 50% средней страховой зарплаты за 2023 год, 609 евро - в 2023-м.

В этом году, так как учитывается средняя страховая зарплата за 12 месяцев прошлого года, пересмотрены размер пенсий и пособий или их часть, не превышающая 1 488 евро. То есть размер средней заработной платы, уплачиваемой страховыми взносами в стране за предыдущий календарный год.

Это означает, что проиндексированы вся пенсия и пособие полностью, если они не превышают 1 488 евро. В свою очередь, для пенсий и пособий, превышающих эти цифры, будет проиндексирована часть назначенной суммы – эти самые 1 488 евро.

Насколько вырастут пенсии после индексации? Это будет зависеть как от размера пенсии и компенсации, так и от применяемого индекса...

Особый расчёт

Плюс две льготные группы

Несколько групп получателей пенсий составляют исключение. Это политически репрессированные лица, инвалиды 1-й группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также в этом году в список «льготников» добавлена группа жителей – те, которым пенсия по старости была назначена до достижения возраста, установленного законом «О государственных пенсиях», в связи с уходом и воспитанием ребенка-инвалида или в связи с уходом и воспитанием пяти и более детей.

Этим пяти группам пенсионеров будет проиндексирован весь размер пенсии...

Важный индекс

Больше стаж – больше прибавка

В этом году при определении размера индекса учитывался принцип справедливости, - сообщили в Министерстве благосостояния ЛР: более высокий индекс применяется к лицам с более длительным трудовым стажем и бОльшим страховым стажем.

Это означает, что для индексации пенсий по старости в 2025 году применяются различные коэффициенты в зависимости от накопленного страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем выше будет применяемый индекс и прибавка к пенсии по старости.

Помимо фактического индекса потребительских цен при индексации пенсий по старости также учитывается часть реального процента роста страховой заработной платы. Если страховой стаж составляет:

- до 29 лет, то это 50% реального процента роста страховой заработной платы;

- от 30 до 39 лет, а также если пенсия назначена за работу во вредных и тяжелых или особо вредных и особо тяжелых условиях труда, - 60%;

- от 40 до 44 лет - 70%;

- от 45 лет и более - 80%.

V Как это влияет на размер индекса? Это означает, что для лиц, страховой стаж которых составляет:

- до 29 лет - при пересмотре пенсии по старости будет применяться индекс 1,0635;

- от 30 до 39 лет – применяется индекс 1,0686;

- от 40 до 44 лет – индекс 1,0737;

- от 45 лет и старше – индекс 1,0787.

Для примера сравним с индексацией прошлого года:

- до 29 лет - индекс пересмотра пенсии по старости 1,0654;

- от 30 до 39 лет — индекс 1,0771;

- от 40 до 44 лет — индекс 1,0887;

- 45 и более лет — индекс 1,1004.

V Как нынешняя индексация может выглядеть в денежном выражении?

Например, если размер назначенной пенсии по старости составляет 600 евро, то для пенсионера со страховым стажем:

- до 29 лет - с 1 октября размер назначенной пенсии составит 638,1 евро (на 38,1 евро больше);

- от 30 до 39 лет – размер пенсии составит 641,16 евро (на 41,16 больше);

- от 40 до 44 лет – размер пенсии составит 644,22 евро (на 44,22 больше);

- от 45 лет и больше - пенсия увеличится до 647,22 евро (на 47,22 больше).

(!) Для индексации других государственных пенсий и страховых выплат будут применяться фактический индекс потребительских цен и 50% реального процента роста размера страховых взносов к заработной плате, то есть индекс 1,0635...

Доплаты прирастут

Как индексируется прибавка?

Индексируются ли доплаты за страховой стаж? Об этом спрашивают те, кто начал получать доплаты к пенсии с задержкой – только в этом году, например. Это те, кто вышел на пенсию по старости в 2018, 2019 и 2020 годах.

Для определения размера доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, применяются фактический индекс потребительских цен и 50% реального процента роста размера страховых взносов к заработной плате, то есть индекс 1,0635.

При индексации надбавки соответствующий индекс применяется к доплатам в размере 1,62 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и к надбавке в размере 2,43 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995-го, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года или если пенсия по инвалидности была назначена, а возраст, необходимый для назначения пенсии по старости, был достигнут до 31 декабря 1996-го.

Это означает, что существующие размеры доплат, которые в настоящее время составляют 1,62 евро и 2,43 евро за один год страхового стажа, пересмотрены путем применения индекса 1,0635. То есть лица, получавшие 1,62 евро за каждый год страхового стажа, накопленного до конца 1995 года, теперь будут получать 1,72 евро, а лица, получавшие 2,43 евро, – 2,58 евро.

Значит, пенсионер, который сейчас получает пенсию по старости в размере 610 евро за 45 лет страхового стажа и доплату в размере 40,5 евро (за 25 лет трудового стажа до конца 1995 года), в октябре уже будет получать пенсию по старости в размере 658 евро и доплату к пенсии в размере 43 евро. То есть общая прибавка - 50,50 евро в месяц. И так – до следующей возможной индексации в 2026 году...

Пенсия и налог

Необлагаемый минимум – 1 000 евро

Иногда пенсионеры удивляются, что пенсия подросла не на ту сумму, на которую ожидалось, а то и вовсе слегка уменьшилась. Не забывайте о подоходном налоге, который применяется также и к пенсиям. В 2025 году это - 25,5%.

Вместе с тем необлагаемый минимум для пенсий в 2025 году — 1 000 евро. Поэтому налог будет удержан с суммы, превышающей этот минимум. А для работающих пенсионеров, которые разделили минимум на 500 + 500 – между пенсией и зарплатой, подоходный налог будет удерживаться с суммы свыше 500 евро.

(!) ВНИМАНИЕ! Для индексирования пенсий сениорам не нужно ничего делать самостоятельно — индексацию пенсий осуществляет Государственное агентство социального страхования (VSAA), и это происходит автоматически...

(!) Больше информации – на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:
vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:15 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать
Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать