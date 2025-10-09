Октябрь. Индексация пенсий: кому и сколько?

Поддержка пенсионеров

Учитывается средняя зарплата по стране

Индексация пенсий, как и в прошлые годы, в 2025-м проходит с 1 октября. В соответствии с законом «О государственных пенсиях» индекс пенсий складывается из фактического индекса потребительских цен (или инфляции) за 12-месячный период и части положительного реального процента роста размера заработной платы, вычисленной на основании страховых взносов, - сообщает Министерство благосостояния ЛР. То есть суммы всех средств, с которых в течение года должны были быть уплачены взносы социального страхования.

Будут индексированы пенсии и пособия по старости, пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2025 года.

Цель индексации пенсий — обеспечить защиту назначенных пенсий и пособий от снижения покупательной способности и не допустить обесценения их стоимости, - уточнили в Минблаге...

До 1 488 евро

Какие пенсии индексируют

Какая сумма будет индексироваться в 2025 году? Как известно, ранее индексировалась определенная сумма пенсий, равная половине средней страховой зарплаты за предыдущий год. В прошлом году это было 683 евро – 50% средней страховой зарплаты за 2023 год, 609 евро - в 2023-м.

В этом году, так как учитывается средняя страховая зарплата за 12 месяцев прошлого года, пересмотрены размер пенсий и пособий или их часть, не превышающая 1 488 евро. То есть размер средней заработной платы, уплачиваемой страховыми взносами в стране за предыдущий календарный год.

Это означает, что проиндексированы вся пенсия и пособие полностью, если они не превышают 1 488 евро. В свою очередь, для пенсий и пособий, превышающих эти цифры, будет проиндексирована часть назначенной суммы – эти самые 1 488 евро.

Насколько вырастут пенсии после индексации? Это будет зависеть как от размера пенсии и компенсации, так и от применяемого индекса...

Особый расчёт

Плюс две льготные группы

Несколько групп получателей пенсий составляют исключение. Это политически репрессированные лица, инвалиды 1-й группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также в этом году в список «льготников» добавлена группа жителей – те, которым пенсия по старости была назначена до достижения возраста, установленного законом «О государственных пенсиях», в связи с уходом и воспитанием ребенка-инвалида или в связи с уходом и воспитанием пяти и более детей.

Этим пяти группам пенсионеров будет проиндексирован весь размер пенсии...

Важный индекс

Больше стаж – больше прибавка

В этом году при определении размера индекса учитывался принцип справедливости, - сообщили в Министерстве благосостояния ЛР: более высокий индекс применяется к лицам с более длительным трудовым стажем и бОльшим страховым стажем.

Это означает, что для индексации пенсий по старости в 2025 году применяются различные коэффициенты в зависимости от накопленного страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем выше будет применяемый индекс и прибавка к пенсии по старости.

Помимо фактического индекса потребительских цен при индексации пенсий по старости также учитывается часть реального процента роста страховой заработной платы. Если страховой стаж составляет:

- до 29 лет, то это 50% реального процента роста страховой заработной платы;

- от 30 до 39 лет, а также если пенсия назначена за работу во вредных и тяжелых или особо вредных и особо тяжелых условиях труда, - 60%;

- от 40 до 44 лет - 70%;

- от 45 лет и более - 80%.

V Как это влияет на размер индекса? Это означает, что для лиц, страховой стаж которых составляет:

- до 29 лет - при пересмотре пенсии по старости будет применяться индекс 1,0635;

- от 30 до 39 лет – применяется индекс 1,0686;

- от 40 до 44 лет – индекс 1,0737;

- от 45 лет и старше – индекс 1,0787.

Для примера сравним с индексацией прошлого года:

- до 29 лет - индекс пересмотра пенсии по старости 1,0654;

- от 30 до 39 лет — индекс 1,0771;

- от 40 до 44 лет — индекс 1,0887;

- 45 и более лет — индекс 1,1004.

V Как нынешняя индексация может выглядеть в денежном выражении?

Например, если размер назначенной пенсии по старости составляет 600 евро, то для пенсионера со страховым стажем:

- до 29 лет - с 1 октября размер назначенной пенсии составит 638,1 евро (на 38,1 евро больше);

- от 30 до 39 лет – размер пенсии составит 641,16 евро (на 41,16 больше);

- от 40 до 44 лет – размер пенсии составит 644,22 евро (на 44,22 больше);

- от 45 лет и больше - пенсия увеличится до 647,22 евро (на 47,22 больше).

(!) Для индексации других государственных пенсий и страховых выплат будут применяться фактический индекс потребительских цен и 50% реального процента роста размера страховых взносов к заработной плате, то есть индекс 1,0635...

Доплаты прирастут

Как индексируется прибавка?

Индексируются ли доплаты за страховой стаж? Об этом спрашивают те, кто начал получать доплаты к пенсии с задержкой – только в этом году, например. Это те, кто вышел на пенсию по старости в 2018, 2019 и 2020 годах.

Для определения размера доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, применяются фактический индекс потребительских цен и 50% реального процента роста размера страховых взносов к заработной плате, то есть индекс 1,0635.

При индексации надбавки соответствующий индекс применяется к доплатам в размере 1,62 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и к надбавке в размере 2,43 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995-го, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года или если пенсия по инвалидности была назначена, а возраст, необходимый для назначения пенсии по старости, был достигнут до 31 декабря 1996-го.

Это означает, что существующие размеры доплат, которые в настоящее время составляют 1,62 евро и 2,43 евро за один год страхового стажа, пересмотрены путем применения индекса 1,0635. То есть лица, получавшие 1,62 евро за каждый год страхового стажа, накопленного до конца 1995 года, теперь будут получать 1,72 евро, а лица, получавшие 2,43 евро, – 2,58 евро.

Значит, пенсионер, который сейчас получает пенсию по старости в размере 610 евро за 45 лет страхового стажа и доплату в размере 40,5 евро (за 25 лет трудового стажа до конца 1995 года), в октябре уже будет получать пенсию по старости в размере 658 евро и доплату к пенсии в размере 43 евро. То есть общая прибавка - 50,50 евро в месяц. И так – до следующей возможной индексации в 2026 году...

Пенсия и налог

Необлагаемый минимум – 1 000 евро

Иногда пенсионеры удивляются, что пенсия подросла не на ту сумму, на которую ожидалось, а то и вовсе слегка уменьшилась. Не забывайте о подоходном налоге, который применяется также и к пенсиям. В 2025 году это - 25,5%.

Вместе с тем необлагаемый минимум для пенсий в 2025 году — 1 000 евро. Поэтому налог будет удержан с суммы, превышающей этот минимум. А для работающих пенсионеров, которые разделили минимум на 500 + 500 – между пенсией и зарплатой, подоходный налог будет удерживаться с суммы свыше 500 евро.

(!) ВНИМАНИЕ! Для индексирования пенсий сениорам не нужно ничего делать самостоятельно — индексацию пенсий осуществляет Государственное агентство социального страхования (VSAA), и это происходит автоматически...

(!) Больше информации – на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА