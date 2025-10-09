Денег на это просто нет: самоуправления Рижского района не смогут компенсировать пассажирские перевозки

Как сообщил агентству ЛЕТА руководитель администрации Рижского региона планирования Эдгарс Рантиньш, такое решение существенно повлияет на доступность общественного транспорта для жителей столичного региона.

"Мобильность жителей Рижского региона - один из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности государства, поскольку ежедневно наблюдается очень интенсивный поток людей между Ригой и прилегающими краями", - отметила председатель совета по развитию Рижского региона планирования, председатель Кекавской краевой думы Виктория Байре.

По ее мнению, планируемое сокращение сети маршрутов на 32% значительно ограничит возможности передвижения людей на работу и обратно, а также затруднит доступ к услугам.

"Кроме того, существует высокий риск, что люди, которые ранее пользовались общественным транспортом, начнут ездить на личных автомобилях, что увеличит пробки в Риге и Рижском регионе", - отметила она.

Совет по развитию Рижского региона планирования обратился к министру сообщения Атису Швинке и министру умного управления и регионального развития Раймондсу Чударсу с призывом пересмотреть планы по сокращению маршрутной сети в регионе.

Планы выполнения отдельных дотируемых рейсов на региональных маршрутах местного значения в объеме 56% на коммерческой основе является необоснованным, заявила Байре. Это приведет к неравномерному качеству обслуживания пассажиров на одном и том же маршруте по уровню сервиса и стоимости проезда. Кроме того, часть рейсов, которые планируется отменить, связана с перевозкой школьников, что отрицательно повлияет на возможности детей добираться до учебных заведений.

Руководители самоуправлений уже ранее во время встречи с министром сообщения выражали обеспокоенность намерением Минсообщения возложить дополнительное финансовое бремя на самоуправления, которым в будущем придется самостоятельно искать решения для обеспечения пассажирских перевозок.

В последние годы самоуправления часто сталкиваются с ситуацией, когда государство отказывается от выполнения какой-либо функции, перекладывая ее на бюджеты самоуправлений. В распоряжении самоуправлений нет финансовых возможностей компенсировать пассажирские перевозки в результате сокращения сети региональных маршрутов местного значения, указали в совете.

Как ранее сообщила Автотранспортная дирекция, объем сети дотируемых региональных маршрутов в Рижском регионе планируется сократить в 2026 году на 2 193 082 километра, или на 31%.

В Рижский регион планирования входят Рига, Юрмала и семь краев - Адажский, Марупский, Кекавский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский и Сигулдский.