Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Денег на это просто нет: самоуправления Рижского района не смогут компенсировать пассажирские перевозки

Редакция PRESS 9 октября, 2025 14:30

Новости Латвии 0 комментариев

Facebook

Совет по развитию Рижского региона планирования, в который входят руководители и представители самоуправлений, направил письмо министру сообщения Атису Швинке, в котором возражает против планируемого сокращения объема сети региональных маршрутов местного значения в 2026 году.

Как сообщил агентству ЛЕТА руководитель администрации Рижского региона планирования Эдгарс Рантиньш, такое решение существенно повлияет на доступность общественного транспорта для жителей столичного региона.

"Мобильность жителей Рижского региона - один из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности государства, поскольку ежедневно наблюдается очень интенсивный поток людей между Ригой и прилегающими краями", - отметила председатель совета по развитию Рижского региона планирования, председатель Кекавской краевой думы Виктория Байре.

По ее мнению, планируемое сокращение сети маршрутов на 32% значительно ограничит возможности передвижения людей на работу и обратно, а также затруднит доступ к услугам.

"Кроме того, существует высокий риск, что люди, которые ранее пользовались общественным транспортом, начнут ездить на личных автомобилях, что увеличит пробки в Риге и Рижском регионе", - отметила она.

Совет по развитию Рижского региона планирования обратился к министру сообщения Атису Швинке и министру умного управления и регионального развития Раймондсу Чударсу с призывом пересмотреть планы по сокращению маршрутной сети в регионе.

Планы выполнения отдельных дотируемых рейсов на региональных маршрутах местного значения в объеме 56% на коммерческой основе является необоснованным, заявила Байре. Это приведет к неравномерному качеству обслуживания пассажиров на одном и том же маршруте по уровню сервиса и стоимости проезда. Кроме того, часть рейсов, которые планируется отменить, связана с перевозкой школьников, что отрицательно повлияет на возможности детей добираться до учебных заведений.

Руководители самоуправлений уже ранее во время встречи с министром сообщения выражали обеспокоенность намерением Минсообщения возложить дополнительное финансовое бремя на самоуправления, которым в будущем придется самостоятельно искать решения для обеспечения пассажирских перевозок.

В последние годы самоуправления часто сталкиваются с ситуацией, когда государство отказывается от выполнения какой-либо функции, перекладывая ее на бюджеты самоуправлений. В распоряжении самоуправлений нет финансовых возможностей компенсировать пассажирские перевозки в результате сокращения сети региональных маршрутов местного значения, указали в совете.

Как ранее сообщила Автотранспортная дирекция, объем сети дотируемых региональных маршрутов в Рижском регионе планируется сократить в 2026 году на 2 193 082 километра, или на 31%.

В Рижский регион планирования входят Рига, Юрмала и семь краев - Адажский, Марупский, Кекавский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский и Сигулдский.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:45 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать