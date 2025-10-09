Не проходит каждый десятый: у машин с дизелем проблемы на техосмотре

Вот уже 10 месяцев — с начала года — выхлопы дизельных авто проверяют по-новому. В них измеряется количество твердых частиц. «Красная черта» — миллион таких частиц. По словам Мартиньша Малмейстерса, 10% всех транспортных средств, проходивших за это время техосмотр, были по данному показателю «забракованы». Пока у владельцев транспортных средств есть отсрочка — до следующего года, однако ждать другого техосмотра им не стоит, а нужно сразу начать решать эту проблему.

По словам Андриса Шнюкутса, количество дизельных автомобилей в Латвии уменьшается, однако процесс идет довольно медленно, и около 60-65 % всего латвийского автопарка —до сих пор по-прежнему машины на дизельном топливе. Правда, львиная доля таких машин — «бусики» и «каблучки», принадлежащие не частникам, а фирмам, уточняет он.

Большинство дизельных автомобилей проходили техосмотр в этом году, и владельцы знают, что у них есть проблемы. Решать их надо прямо сейчас, потому что если повышенное количество твердых частиц будет обнаружено в машине в следующем году — на устранение этой неполадки водителю будет дан всего месяц. А за такой срок очень трудно решить подобную проблему. В автомастерских и так очереди в одну-две недели, а с наплывом клиентов ждать придется еще дольше.

«Сейчас спрос на сажевые фильтры возрос, особенно на наиболее популярные модели. Если товар есть на складе, то получить его можно достаточно быстро, за 2-3 дня. Но, конечно, если вам нужна какая-то специальная модель, то придется подождать подольше», — говорит Шнюкутс.

Сажевый фильтр стоит недешево, особенно если его приобретать у авторизованных автодилеров. Но покупать такой товар на сомнительных китайских сайтах Шнюкутс категорически не рекомендует: «Слишком велик риск получить некачественный товар».

Точно так же он не советует покупать фильтр б/у. «Конечно, вторичный рынок автодеталей существует, и цены там более доступные. Но все-таки я бы рекомендовал ставить новый фильтр от проверенного производителя — тогда вы можете быть абсолютно уверены в его качестве».

Кроме того, Шнюкутс развеял опасения насчет того, что кто-то из водителей захочет поменять фильтр лишь на время прохождения техосмотра: «Это маловероятно: снимать старый фильтр, ставить новый, а затем все менять обратно — слишком дорого и долго».

Требования к качеству работы сажевых фильтров касаются автомашин весом до 3,5 тонн, впервые зарегистрированным после 1 января 2013 года. В 2025 году установлен переходный период — в случае обнаружения превышения концентрации твердых частиц дефект должен быть устранен до следующего техосмотра. Начиная же с 2026 года это должно быть сделано в течение одного месяца.