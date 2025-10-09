Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не проходит каждый десятый: у машин с дизелем проблемы на техосмотре

© Lsm.lv 9 октября, 2025 17:49

Новости Латвии 0 комментариев

Приближаются изменения требований для владельцев дизельных машин. С нового года их авто должны быть снабжены сажевыми фильтрами — иначе не пройти проверку в Дирекции безопасности дородного движения (CSDD, ДБДД). Готово ли автосообщество к этим изменениям, рассказали в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» глава отдела коммуникации CSDD Мартиньш Малмейстерс и руководитель группы продуктов компании Inter Cars Latvija Андрис Шнюкутс.

Вот уже 10 месяцев — с начала года — выхлопы дизельных авто проверяют по-новому. В них измеряется количество твердых частиц. «Красная черта» — миллион таких частиц. По словам Мартиньша Малмейстерса, 10% всех транспортных средств, проходивших за это время техосмотр, были по данному показателю «забракованы». Пока у владельцев транспортных средств есть отсрочка — до следующего года, однако ждать другого техосмотра им не стоит, а нужно сразу начать решать эту проблему. 

По словам Андриса Шнюкутса, количество дизельных автомобилей в Латвии уменьшается, однако процесс идет довольно медленно, и около 60-65 % всего латвийского автопарка —до сих пор по-прежнему машины на дизельном топливе. Правда, львиная доля таких машин — «бусики» и «каблучки», принадлежащие не частникам, а фирмам, уточняет он. 

Большинство дизельных автомобилей проходили техосмотр в этом году, и владельцы знают, что у них есть проблемы. Решать их надо прямо сейчас, потому что если повышенное количество твердых частиц будет обнаружено в машине в следующем году — на устранение этой неполадки водителю будет дан всего месяц. А за такой срок очень трудно решить подобную проблему. В автомастерских и так очереди в одну-две недели, а с наплывом клиентов ждать придется еще дольше. 

«Сейчас спрос на сажевые фильтры возрос, особенно на наиболее популярные модели. Если товар есть на складе, то получить его можно достаточно быстро, за 2-3 дня. Но, конечно, если вам нужна какая-то специальная модель, то придется подождать подольше», — говорит Шнюкутс. 

Сажевый фильтр стоит недешево, особенно если его приобретать у авторизованных автодилеров. Но покупать такой товар на сомнительных китайских сайтах Шнюкутс категорически не рекомендует: «Слишком велик риск получить некачественный товар». 

Точно так же он не советует покупать фильтр б/у. «Конечно, вторичный рынок автодеталей существует, и цены там более доступные. Но все-таки я бы рекомендовал ставить новый фильтр от проверенного производителя — тогда вы можете быть абсолютно уверены в его качестве».  

Кроме того, Шнюкутс развеял опасения насчет того, что кто-то из водителей захочет поменять фильтр лишь на время прохождения техосмотра:  «Это маловероятно: снимать старый фильтр, ставить новый, а затем все менять обратно — слишком дорого и долго».  

Требования к качеству работы сажевых фильтров касаются автомашин весом до 3,5 тонн, впервые зарегистрированным после 1 января 2013 года. В 2025 году установлен переходный период — в случае обнаружения превышения концентрации твердых частиц дефект должен быть устранен до следующего техосмотра. Начиная же с 2026 года это должно быть сделано в течение одного месяца.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

