"Сегодня мигранты составляют уже около четверти населения Швеции, причем большинство из них объединяются в сообщества и банды по этническому принципу — это последствия долгосрочной политики «открытых дверей», в рамках которой ежегодно в страну прибывает более 120 000 мигрантов из самых разных уголков мира. Стоит ли Латвии в своей миграционной политике «наступать на шведские грабли»? Думаю, нет — еще не поздно предотвратить реализацию такого сценария в нашей стране.

Отрицание проблем и катастрофа через 10 лет

«Недостаточно данных о правонарушениях, совершаемых мигрантами», «рост уровня преступности нельзя связывать с увеличением числа мигрантов», «ограничение и контроль миграции не нужны, вместо этого больше средств следует направить на интеграцию приезжих» — такой настрой доминировал в общественной, политической и медийной среде Швеции еще в 2015–2017 годах. Звучит очень знакомо, не правда ли?

2025 год, та же Швеция. Как государственные лидеры (включая премьер-министра), так и руководители отдельных муниципалитетов фактически признают свою неспособность справиться с разгулом преступных группировок, сформированных мигрантами. Почти еженедельно поступают сообщения о людях, убитых или раненных мигрантскими криминальными группировками, а вооруженные до зубов полицейские (и даже армия) на улицах городов уже воспринимаются как норма.

В обществе все больше доминируют чувство незащищенности и страх за будущее, одновременно нарастает возмущение пассивностью властей, например, их нерешительностью во введении более строгих мер для остановки миграционных волн, продолжающимися щедрыми выплатами пособий мигрантам, поразительно «мягкими» наказаниями за тяжкие преступления, совершенные мигрантами, а также возрастающей угрозой сексуального насилия со стороны мигрантов.

Попытки «тушить пожар»

По мере эскалации ситуации в Швеции наконец-то услышали голоса тех экспертов, которых ранее высмеивали и по-разному клеймили. Они еще несколько лет назад предупреждали, что необходимо немедленно изменить «открытую» государственную политику в вопросах миграции, предотвратить самоорганизацию приезжих в определенных местах жительства и их группировку по этническим и религиозным признакам. Власти Швеции сейчас отчаянно борются с последствиями игнорирования этих предупреждений — хотя постепенно начинается корректировка общей миграционной политики, изменения происходят медленно. Правительство даже прибегло к ранее немыслимым шагам, таким как выделение средств для мигрантов, которые покинут страну и вернутся домой — с 1 января 2026 года одному такому мигранту государство готово выплатить более 30 000 евро, однако эксперты считают, что этот шаг не принесет большого эффекта.

Также рассматривается сокращение размера пособий для мигрантов, вводятся более строгие условия для так называемого «воссоединения семей», а также повышаются требования к точному указанию источников дохода и во многих других областях. Хотя эти шаги резко контрастируют с доминировавшей ранее политикой «открытости», они больше напоминают попытку тушить уже бушующий пожар маленьким ведерком — для существенного исправления ранее допущенных ошибок потребуется много лет и неизменная политическая решимость.

В Латвии стирается грань между легальной и нелегальной миграцией

Сегодня в Латвии, как официальные, так и так называемые «неправительственные» структуры (хотя они щедро финансируются из государственного бюджета), активно используют риторику, очень похожую на ту, что ранее преобладала в Швеции. Более того, эти взгляды часто выражаются в весьма агрессивной и уничижительной форме по отношению к оппонентам и даже трансформируются в прямое несоблюдение латвийских законов (как в печально известном случае с Иевой Раубишко).

В результате мы почти догнали наших северных соседей — уже сейчас каждый пятнадцатый житель (по крайней мере, в Риге) — приезжий, причем статус не всех этих лиц до конца ясен.

Считается, что «классических нелегалов» (лиц, незаконно пересекших «зеленую» границу нашей страны) относительно немного — нам ведь ежедневно сообщают о бесчисленных мигрантах, которых «удерживают от пересечения границы». Однако я опасаюсь, что ситуация не столь оптимистична —

недавно пограничные службы Литвы и Польши сообщили о задержании сотен мигрантов, попавших на территорию ЕС именно через латвийско-белорусскую границу. Поэтому можно только гадать, сколько таких лиц на самом деле находится у нас.

Остальные мигранты попадают в нашу страну «легальным» путем — в основном как работники или формально обучающиеся в латвийских вузах.

Здесь стоит упомянуть фактор, который делает нарастающую общую миграцию еще более опасной — постепенно начинает смешиваться масса легальных и нелегальных мигрантов. В основном это происходит потому, что часть лиц, изначально въехавших легально, после истечения законных оснований для пребывания не покидают Латвию, а переходят в категорию нелегальных мигрантов. Это и работники, у которых заканчивается трудовой договор, и студенты латвийских вузов, которых отчисляют за неуспеваемость или непосещение занятий.

Да, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) ежегодно выдает тысячи предписаний о выезде для лиц, потерявших легальный статус. Однако реальная депортация происходит менее чем в 5% случаев — так, в 2024 году из 2230 предписаний о выезде фактически выполнено чуть более 100.

Группировка мигрантов уже происходит

Признаки того, что часть прибывших в Латвию мигрантов начинает объединяться и группироваться по упомянутому этническому принципу (как это было в Швеции), очевидны.

Во-первых, они стремятся создавать своеобразные «колонии» мест жительства, арендуя жилье как можно ближе друг к другу. В Риге уже известны конкретные районы (и даже отдельные здания), где доля заселенных мигрантами площадей приближается к 100% — как в микрорайонах, так и в центре города. Более того, от местных жителей всё чаще поступают сообщения, что в этих всё более плотно заселенных мигрантами местах, возможно, проживает гораздо больше приезжих, чем указано в заключенных договорах аренды жилья.

Во-вторых, они находят источники дохода, фактически захватывая отдельные сферы занятости — яркий пример тому широко обсуждаемые платформы доставки еды. Хотя в этой области наблюдаются небольшие улучшения, ни владельцы этих платформ, ни государство до сих пор не могут дать четкого ответа, действительно ли все «курьеры», которые ежедневно снуют по улицам и тротуарам латвийских городов на самых разных транспортных средствах, находятся в нашей стране легально, и не зарабатывают ли себе на жизнь неизвестное число «нелегалов», регистрируясь с данными одного «легала».

В-третьих, постепенно формируются «бизнес-ниши», предназначенные исключительно для удовлетворения потребностей мигрантов и одновременно служащие своеобразными местами для сбора и сближения.

В одной только Риге уже известно несколько магазинов и заведений общепита, которые обслуживают почти исключительно приезжих из третьих стран, где работающие не знают ни слова по-английски (не говоря уже о латышском), и где случайный визит других людей воспринимается с нескрываемым удивлением.

Есть и другие сферы, где такая группировка происходит всё активнее — это и создание характерных мест религиозного культа, и участие в развлекательных мероприятиях, характерных для страны происхождения, например, в ныне нередко благосклонно воспринимаемых спортивных мероприятиях, при этом даже с довольно амбициозным прикрытием именем и флагом нашей страны.

Что государству следует сделать немедленно?

Чтобы через несколько лет мы не оказались в ситуации Швеции, действовать нужно сегодня. Необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее вопросы иммиграции. Эта работа уже начата в Сейме, и, будем надеяться, в дальнейшем не будет саботироваться и задвигаться в дальние ящики.

Самое важное — установить гораздо большую ответственность как для работодателей, нанимающих мигрантов (особенно для так называемых вербовочных фирм), так и для латвийских вузов, часть из которых фактически служат широко открытыми воротами для иммиграции, установив квоты для студентов из третьих стран по отношению к общему числу учащихся. Это позволило бы закрепить в законе принцип: сколько въехало, столько и выехало.

Следующими шагами должны стать уточнение условий аренды жилья и трудоустройства граждан третьих стран, а также контроль за их соблюдением.

Обязательно стоит упомянуть условия получения различных видов разрешений на пребывание — особенно важно впредь запретить лицам, получившим временное разрешение на пребывание, проводить так называемое «воссоединение семей», что делает рост числа мигрантов практически непредсказуемым и подверженным различным математическим прогрессиям.

Также крайне важно изменить алгоритм работы PMLP, который сейчас направлен на максимальное содействие лицам, потерявшим легальные права на пребывание — их статус часто формально корректируется, вместо немедленного выезда им предоставляется возможность оставаться в стране на неопределенный срок, хотя для этого уже нет законных оснований.

И, конечно, необходимо немедленно прекратить тратить государственные деньги на продолжение глупостей с различными «программами интеграции» — пример Швеции показывает, что воображаемое «инклюзивное» будущее — это лишь мечта, живущая в головах, одержимых левыми идеями, и не имеющая ничего общего с реальностью.

Уже эти шаги станут хорошим началом, чтобы мы не наступили на упомянутые «шведские грабли» и начали своевременно решать неизбежные проблемы, связанные с мигрантами, а не тогда, когда для этого потребуются гораздо большие усилия и ресурсы", - пишет депутат от Нацблока.