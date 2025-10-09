Фон дер Ляйен остаётся: Европарламент отверг оба вотума недоверия

На голосовании в четверг центристские партии высказались за председательство фон дер Ляйен. Таким образом резолюции о недоверии, поданные ультраправыми и радикальными левыми группами в Европарламенте не набрали необходимого большинства голосов.

Предложение, вынесенное "Патриотами за Европу" (PFE), получило 378 голосов "против" и 179 голосов "за" при 37 воздержавшихся. Соответствующее предложение "Левых" отвергли 383 депутатов, одобрили 133, и 78 - воздержались.

Число законодателей, поддержавших фон дер Ляйен, оказалось несколько больше, чем в июле, когда глава Комиссии впервые столкнулась с вотумом недоверия. Тогда за её отставку было подано 360 голосов, 175 - за и 18 воздержались.

"Я глубоко признательна за полученную сегодня мощную поддержку", - сказала фон дер Ляйен в кратком заявлении, опубликованном в социальных сетях.

"Комиссия будет продолжать тесно сотрудничать с Европейским парламентом для решения проблем Европы. И вместе мы достигнем результатов для всех граждан Европы. Объединимся ради наших людей, наших ценностей и нашего будущего", - заключила она.

По словам политологов, тот факт, что фон дер Ляйен, которая даже не присутствовала в Страсбурге в четверг, так легко преодолела оба вотума, отражает растущую усталость проевропейских сил, которые жаловались на тривиализацию практики вынесения предложений о недоверии.

Тем не менее, третья попытка сместить фон дер Ляйен с поста за столь короткий период времени бросает тень на её второй мандат. И амбициозные планы Еврокомиссии рискуют оказаться под угрозой усиления поляризации.

"Патриоты" и "Левые", которые подали запросы о рассмотрении своих резолюций в прошлом месяце, представляют в ЕП противоположные стороны политического спектра.

Обе заявки объединяет негативная реакция на торговую сделку между ЕС и США и, как считается, крайне невыгодные условия, навязанные ею европейским экспортёрам.

Соглашение, которое также включает необязательные к выполнению требования инвестировать 750 миллиардов евро в американские энергоносители и потратить 600 миллиардов евро на американском рынке, по-прежнему подвергается резкой критике самых разных политических сил.

В ходе недавнего опроса 52 % респондентов назвали сделку "унижением" для Европы.

Фон дер Ляйен признала, что соглашение "неоптимальное", но настаивает на том, что оно достаточно "прочное", чтобы ЕС смог преодолеть экономические потрясения, вызванные политикой администраци Дональда Трампа.

У "Патриотов" и "Левых" есть еще одна общая претензия. Она касается соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, заключённого в декабре прошлого года, юридические тексты которого сейчас находятся на утверждении.

Обе политические группы выражают обеспокоенность по поводу потенциально пагубных последствий для европейских фермеров, что является особенно важной темой во французской политике.

Они также в равной степени упрекают фон дер Ляйен в том, что её политике не достаёт прозрачности.

В остальном их позиции расходятся. "Патриоты" недовольны тем, как Еврокомиссия решает проблему нелегальной миграции и "идёт на поводу у "зелёных". А "Левых" не устраивает её "неспособность" разрешить проблемы климата и социального кризиса, а также позиция по войне Израиля с ХАМАС в Газе.