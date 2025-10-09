Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Фон дер Ляйен остаётся: Европарламент отверг оба вотума недоверия

Euronews 9 октября, 2025 16:19

Мир 0 комментариев

Scanpix (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Резолюции, вынесенные на голосование двумя разнополярными фракциями, объединяет критика условий сделки ЕС с США и МЕРКОСУР. Урсула фон дер Ляйен остаётся на посту главы Европейской комиссии. Оба предложения о вынесении ей вотума недоверия не нашли поддержки в законодательном органе ЕС.

На голосовании в четверг центристские партии высказались за председательство фон дер Ляйен. Таким образом резолюции о недоверии, поданные ультраправыми и радикальными левыми группами в Европарламенте не набрали необходимого большинства голосов.

Предложение, вынесенное "Патриотами за Европу" (PFE), получило 378 голосов "против" и 179 голосов "за" при 37 воздержавшихся. Соответствующее предложение "Левых" отвергли 383 депутатов, одобрили 133, и 78 - воздержались.

Число законодателей, поддержавших фон дер Ляйен, оказалось несколько больше, чем в июле, когда глава Комиссии впервые столкнулась с вотумом недоверия. Тогда за её отставку было подано 360 голосов, 175 - за и 18 воздержались.

"Я глубоко признательна за полученную сегодня мощную поддержку", - сказала фон дер Ляйен в кратком заявлении, опубликованном в социальных сетях.

"Комиссия будет продолжать тесно сотрудничать с Европейским парламентом для решения проблем Европы. И вместе мы достигнем результатов для всех граждан Европы. Объединимся ради наших людей, наших ценностей и нашего будущего", - заключила она.

По словам политологов, тот факт, что фон дер Ляйен, которая даже не присутствовала в Страсбурге в четверг, так легко преодолела оба вотума, отражает растущую усталость проевропейских сил, которые жаловались на тривиализацию практики вынесения предложений о недоверии.

Тем не менее, третья попытка сместить фон дер Ляйен с поста за столь короткий период времени бросает тень на её второй мандат. И амбициозные планы Еврокомиссии рискуют оказаться под угрозой усиления поляризации.

"Патриоты" и "Левые", которые подали запросы о рассмотрении своих резолюций в прошлом месяце, представляют в ЕП противоположные стороны политического спектра.

Обе заявки объединяет негативная реакция на торговую сделку между ЕС и США и, как считается, крайне невыгодные условия, навязанные ею европейским экспортёрам.

Соглашение, которое также включает необязательные к выполнению требования инвестировать 750 миллиардов евро в американские энергоносители и потратить 600 миллиардов евро на американском рынке, по-прежнему подвергается резкой критике самых разных политических сил.

В ходе недавнего опроса 52 % респондентов назвали сделку "унижением" для Европы.

Фон дер Ляйен признала, что соглашение "неоптимальное", но настаивает на том, что оно достаточно "прочное", чтобы ЕС смог преодолеть экономические потрясения, вызванные политикой администраци Дональда Трампа.

У "Патриотов" и "Левых" есть еще одна общая претензия. Она касается соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, заключённого в декабре прошлого года, юридические тексты которого сейчас находятся на утверждении.

Обе политические группы выражают обеспокоенность по поводу потенциально пагубных последствий для европейских фермеров, что является особенно важной темой во французской политике.

Они также в равной степени упрекают фон дер Ляйен в том, что её политике не достаёт прозрачности.

В остальном их позиции расходятся. "Патриоты" недовольны тем, как Еврокомиссия решает проблему нелегальной миграции и "идёт на поводу у "зелёных". А "Левых" не устраивает её "неспособность" разрешить проблемы климата и социального кризиса, а также позиция по войне Израиля с ХАМАС в Газе.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать