Латвийские университеты среди отстающих: не вошли даже в 1000 лучших в мире

Редакция PRESS 9 октября, 2025 17:14

Новости Латвии 0 комментариев

Ни один из четырех латвийских научных университетов не вошел в 1000 лучших университетов мира, согласно последнему рейтингу мировых университетов "Time Higher Education".

Рижский технический университет (РТУ) и Латвийский университет (ЛУ) занимают 1001-1200-е места, Рижский университет им. Страдиньша (РУС) - 1201-1500-е, а самое низкое место занимает Латвийский университет бионаук и технологий (ЛУБТ) - 1501+.

Рейтинг оценивает работу университетов в пяти областях: учебная среда, исследовательская среда, качество исследований, сотрудничество с индустрией и международное сотрудничество.

Латвийские учебные заведения набрали наибольшее количество баллов по критерию "Международное сотрудничество", который отражает способность университетов привлекать иностранных студентов, иностранных преподавателей и исследователей. В этой категории РТУ получил 65,4 балла, РУС - 64,6, ЛУ - 50,7, а ЛУБТ - 27,8 балла.

Самые низкие оценки были по критерию учебной и исследовательской среды. За исключением ЛУ, ни один университет не набрал более 30 баллов в этих категориях. Исследовательская среда Латвийского университета набрала 31,3 балла, а учебная среда - 20,5 балла.

Латвийские университеты за год немного улучшили свои показатели. Наибольший прирост наблюдался у РУС в категории "Качество исследований", где оценка выросла с 31 до 39,1 балла.

Всего в этом году в рейтинг вошел 2091 университет со всего мира. Наивысшую позицию в рейтинге занимает Оксфордский университет, на втором месте - Массачусетский технологический институт, третье место делят Принстонский и Кембриджский университеты.

Среди балтийских университетов наилучшие результаты показал Тартуский университет, занявший 301-350-е места.
 

Обновлено: 20:55 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

