Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Переход на латышский: треть школ буксует, учителя говорят о кризисе, чиновники о саботаже

Редакция PRESS 11 октября, 2025 11:08

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство») оценила переход школ на обучение только на государственном языке как «в целом успешный». По данным Государственной службы качества образования, две трети школ идут по плану, но в каждой третьей выявлены серьёзные трудности.

«Если две трети школ перешли на новый подход, я считаю это хорошим показателем. Те, кто добросовестно готовился к реформе, не называют это кризисом, а говорят о хорошо выполненной работе», — заявила Мелбарде.
Тем временем в самих школах ситуация описывается иначе. Учителя и ученики признают, что не все готовы учиться и преподавать на латышском языке.

«Мои одноклассники просто сдавали пустые работы»

Ученик 10-го класса Рижской школы Рейнхольда Шмелинга Михаил Лосев говорит, что многие его одноклассники не понимают объяснений учителей:

«У тех, кто совсем не знает латышский, большие проблемы. Они просто сдают пустые работы».
Его одноклассница Даниэла Визуле добавляет:

«Раньше я помогала тем, кто не понимал, переводила уроки. Теперь этого делать не нужно, но всё равно есть ребята, которым тяжело.»
Учительница латышского языка Сандра Ратниеце признаёт, что для педагогов это испытание:

«Сначала кажется — Боже, как справиться? Но в какой-то момент они начинают понимать. Это не происходит сразу.»
«Я должна искать подход к каждому ученику, — говорит она. — Если он мне доверяет, я обязана помочь. Это часть моей работы.»

«В кризисной ситуации нужны кризисные решения»

Учитель истории и депутат Рижской думы Каспарс Спунде называет происходящее «огромным кризисом»:

«Когда половина класса тебя не понимает, не говорит, не читает и не пишет по-латышски, возникает вопрос: как преподавать историю? Это ведь не математика.»
Он убеждён, что многие годы успеваемость в русскоязычных школах фактически фальсифицировалась:

«Мы двадцать лет шли к единому образованию на государственном языке. Как получилось, что дети даже на элементарном уровне не знают латышский?»

Исследовательница Латвийского университета и Стокгольмской школы экономики Рита Каша указывает, что в международной практике есть простой подход: если ребёнок не владеет языком обучения, его усиливают дополнительно:

«Модель такова: детям дополнительно преподают, например, английский, чтобы со временем они могли интегрироваться в основные предметы.
В латвийском контексте это могло бы значить, что мы увеличиваем количество уроков латышского языка – допустим, вместо четырёх уроков английского в неделю сделать два английских и два дополнительных латышских.»


Рига: кадров не хватает, а привычки меняются медленно

Директор школы Янис Япиньш уверен, что нынешние десятиклассники к выпуску будут свободно говорить по-латышски, но признаёт: многое зависит от семей.

«Есть дети, которые демонстративно говорят: “Зачем мне латышский, я обойдусь русским.” Проблема там, где родители не поддерживают процесс.»

Заместитель директора Дина Бейкмане добавляет:«Легче вызвать цунами, чем заставить родителя прийти в школу и спросить, почему ребёнок ничего не понимает.»

По словам председателя комиссии Рижской думы по образованию Лаймы Гейкины («Par!»/«Новое Единство»), в столице остаются десятки вакансий учителей латышского языка: «Мы должны внедрять механизмы поддержки без людей, которые могли бы это делать. Это почти невозможно.»

Она признаёт, что часть педагогов до сих пор не достигла требуемого уровня C1, и это наследие прежней системы.
Центр государственного языка отмечает, что новые требования к знанию языка действуют лишь три года, а раньше нарушения наказывались только штрафом.

Министерство: не хватает не денег, а мотивации

Мелбарде не считает нехватку средств причиной проблем:

«Учебные заведения обеспечены всем необходимым. Но там, где есть сопротивление, работать сложно. Мы говорим о смене привычек и отношения к языку — а это не происходит за один день.»

Политолог Лелде Метла-Розентале считает, что сопротивление часто связано не с реформой, а с установками в семьях:«Некоторые сознательно дистанцируются от государства, будто ждут возвращения прошлых времён. Но первый шаг — семья. Мы сами должны взять ответственность, прежде чем искать виноватых.»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:15 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать
Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать