Сложил мандат, чтоб обеспечить принятие бюджета

Ожидается, что уже на следующей неделе мандат Вилка перейдёт следующему кандидату по списку — Янису Диневичсу. Это позволит коалиции восстановить большинство перед началом рассмотрения проекта государственного бюджета.

Андрейс Вилкс — криминолог, преподаватель и доктор юридических наук, доцент Латвийского университета и председатель Сената Рижского университета Страдыня, родился в 1954 году. Ранее он был депутатом Рижской думы, а в 2022 году стал депутатом 14-го Сейма от СЗК, куда вошла Латвийская социал-демократическая рабочая партия (LSDSP), членом которой он был.

Новый депутат Сейма Янис Диневичс (род. 1948) — один из основателей Народного фронта Латвии, бывший депутат Верховного совета и министр в правительстве Ивара Годманиса. Позднее он возглавлял авиакомпанию Latavio, руководил фракцией LSDSP в Рижской думе и занимал пост заместителя председателя Рижской думы.

Кандидат от СЗК на выборах в Европарламент 2024 года, Диневичс не был избран. Теперь он займёт место в Сейме, чтобы укрепить позиции коалиции, у которой после ухода Вилка оставалось лишь 49 голосов.