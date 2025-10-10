Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И обязательно держите дома наличные: советы экспертов

10 октября, 2025

Оформите несколько платёжных карт, откройте счета в нескольких банках, изучите возможности современных технологий, например, смартфонов, но при этом держите наличные дома! Именно так поступать рекомендуют финансовые эксперты.

Стоит помнить, что, например, 28 апреля этого года в Испании и Португалии произошло масштабное и продолжительное отключение электроэнергии, и в это время привычные безналичные расчёты были невозможны.

Соотношение безналичных и наличных расчётов в Латвии в августе этого года составляло 74% к 26%. Об этом свидетельствует новейшее исследование "Платежный радар", опубликованное Банком Латвии.

"Наличные вернули себе прежние позиции, приблизившись к уровню августа 2023 года, когда доля наличных платежей составляла 27%", -отмечает Банк Латвии. Примечательно, что в феврале этого года наблюдался исторически самый низкий удельный вес наличных расчётов - 22%.

Можно предположить, что рост доли наличных платежей в августе связан с тем, что летом люди чаще посещают различные ярмарки и находятся за городом, а точнее, совершают больше покупок в местах, где безналичные платежи не всегда доступны.

Платежный радар готовится Банком Латвии в сотрудничестве с агентством рыночных и социальных исследований "Latvijas fakti".

Соотношение безналичных и наличных платежей впервые было изучено в феврале 2017 года. Тогда безналичные платежи составляли 58%, а наличные - 42%. С тех пор доля безналичных платежей постепенно увеличивалась и в последние годы стабилизировалась на уровне выше 75%.

Среднее количество платежей, совершаемых одним жителем Латвии в неделю в августе этого года, составило 17,9 (в феврале 2025 года их было 14,1, а в августе 2024 года - 15,2), в том числе 13,3 безналичных платежа и 4,6 наличных.

"С точки зрения платежной устойчивости, само собой разумеется, что чем больше альтернатив, тем выше безопасность общества. Эти альтернативы может обеспечить и каждый человек - не только полагаясь на централизованные решения, но и создавая сбережения.

При этом необходима и платёжная карта. В целях безопасности счета можно открывать у разных поставщиков платёжных услуг, например, в нескольких банках", - рекомендует Рейнис Вецбаштикс, эксперт по современным платежам Банка Латвии.

(Diena)

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

