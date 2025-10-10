И обязательно держите дома наличные: советы экспертов

Стоит помнить, что, например, 28 апреля этого года в Испании и Португалии произошло масштабное и продолжительное отключение электроэнергии, и в это время привычные безналичные расчёты были невозможны.

Соотношение безналичных и наличных расчётов в Латвии в августе этого года составляло 74% к 26%. Об этом свидетельствует новейшее исследование "Платежный радар", опубликованное Банком Латвии.

"Наличные вернули себе прежние позиции, приблизившись к уровню августа 2023 года, когда доля наличных платежей составляла 27%", -отмечает Банк Латвии. Примечательно, что в феврале этого года наблюдался исторически самый низкий удельный вес наличных расчётов - 22%.

Можно предположить, что рост доли наличных платежей в августе связан с тем, что летом люди чаще посещают различные ярмарки и находятся за городом, а точнее, совершают больше покупок в местах, где безналичные платежи не всегда доступны.

Платежный радар готовится Банком Латвии в сотрудничестве с агентством рыночных и социальных исследований "Latvijas fakti".

Соотношение безналичных и наличных платежей впервые было изучено в феврале 2017 года. Тогда безналичные платежи составляли 58%, а наличные - 42%. С тех пор доля безналичных платежей постепенно увеличивалась и в последние годы стабилизировалась на уровне выше 75%.

Среднее количество платежей, совершаемых одним жителем Латвии в неделю в августе этого года, составило 17,9 (в феврале 2025 года их было 14,1, а в августе 2024 года - 15,2), в том числе 13,3 безналичных платежа и 4,6 наличных.

"С точки зрения платежной устойчивости, само собой разумеется, что чем больше альтернатив, тем выше безопасность общества. Эти альтернативы может обеспечить и каждый человек - не только полагаясь на централизованные решения, но и создавая сбережения.

При этом необходима и платёжная карта. В целях безопасности счета можно открывать у разных поставщиков платёжных услуг, например, в нескольких банках", - рекомендует Рейнис Вецбаштикс, эксперт по современным платежам Банка Латвии.

(Diena)