Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Здесь, в Латвии, вы знаете, что значит жить на краю свободы»: глава ЕП в Риге

Редакция PRESS 10 октября, 2025 15:32

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность, подчеркнула председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола, принимая в пятницу участие в Рижской конференции.

В своем выступлении Метсола отметила, что география Балтии говорит сама за себя: на западе растет число инцидентов в Балтийском море, а на востоке соседние страны становятся все более агрессивными. Она отметила, что Сувалкский коридор - одна из самых критических точек в мире. "Здесь, в Латвии, вы знаете, что значит жить на краю свободы. Вы помните, что может произойти и что уже происходило", - сказала Метсола.

Она сказала, что признается всем латвийским депутатам, что Европе следовало прислушаться к ним раньше. Метсола напомнила, что Латвия, Эстония, Литва, Польша, Финляндия годами предупреждали о российской угрозе - предупреждали после аннексии Крыма, предупреждали о спонсируемых Кремлем дезинформационных кампаниях, предупреждали о гибридных атаках на критически важную инфраструктуру, предупреждали о том, что происходит на российских военных учениях "Запад", как в 2017, так и в 2021 году.

"Совместные военные учения России и Беларуси, прошедшие несколько недель назад, доказывают, что Россия по-прежнему бряцает оружием. А ведь вы предупреждали нас о наращивании Россией войск перед ее незаконным вторжением в Украину. Вы прекрасно знали, с чем мы имеем дело, и вы прекрасно знаете, что нужно делать, чтобы противостоять этому сегодня", - сказала Метсола.

По мнению Метсолы, "политический центр тяжести" Европы сместился на восток". Она напомнила об обнаруженном на востоке Латвии российском военном дроне, и с тех пор дроны были замечены над Польшей, Румынией, Данией, Германией, а российские истребители залетали в воздушное пространство Эстонии. "Это не единичные случаи - мы сталкиваемся с новым уровнем провокаций - на суше, на море, а теперь и в воздухе", - заявила председатель Европарламента.

Она отметила, что ее недавний визит в Киев ясно показал, что беспилотники действительно стали основным оружием войны. "Все это должно, наконец, стать призывом к объединению Европы. Мы не можем позволить себе повторить ошибки прошлого - Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность. Мы должны укреплять наш оборонный потенциал, повышать оперативную совместимость и, прежде всего, обеспечивать лучшую подготовку", - сказала Метсола.

Она отметила, что это понимание начинает закрепляться: с 2021 года расходы на оборону в ЕС выросли более чем на 30 %, а члены НАТО в начале этого года обязались увеличить свои оборонные бюджеты до 5 % от валового внутреннего продукта. Это, по ее словам, то, что еще год назад казалось немыслимым.

В то же время Местолла признала, что одни только деньги не сделают страны более безопасными. "Нет, если мы продолжим работать отдельно, если мы продолжим дублировать друг друга, если мы не сможем планировать, разрабатывать и закупать вместе", - сказала Местола, отметив, что в Европе мы все еще работаем как 27 отдельных систем и используем 178 различных систем вооружений. Для сравнения, в США, например, их около 30.

Она также отметила, что НАТО всегда была и будет основой коллективной территориальной обороны Европы и что партнерство с США является уникальным. В то же время необходимо углублять партнерские отношения с партнерами-единомышленниками, такими как Канада и Великобритания.

Метсола высоко оценила уникальную роль Латвии и стран Балтии в альянсе НАТО. Она подчеркнула, что сегодня, во время посещения военной базы в Адажи вместе с премьер-министром Эвикой Силиней она выразит полную поддержку восточному флангу, в том числе усилиям по укреплению безопасности в Балтийском море.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 2 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать