«Здесь, в Латвии, вы знаете, что значит жить на краю свободы»: глава ЕП в Риге

В своем выступлении Метсола отметила, что география Балтии говорит сама за себя: на западе растет число инцидентов в Балтийском море, а на востоке соседние страны становятся все более агрессивными. Она отметила, что Сувалкский коридор - одна из самых критических точек в мире. "Здесь, в Латвии, вы знаете, что значит жить на краю свободы. Вы помните, что может произойти и что уже происходило", - сказала Метсола.

Она сказала, что признается всем латвийским депутатам, что Европе следовало прислушаться к ним раньше. Метсола напомнила, что Латвия, Эстония, Литва, Польша, Финляндия годами предупреждали о российской угрозе - предупреждали после аннексии Крыма, предупреждали о спонсируемых Кремлем дезинформационных кампаниях, предупреждали о гибридных атаках на критически важную инфраструктуру, предупреждали о том, что происходит на российских военных учениях "Запад", как в 2017, так и в 2021 году.

"Совместные военные учения России и Беларуси, прошедшие несколько недель назад, доказывают, что Россия по-прежнему бряцает оружием. А ведь вы предупреждали нас о наращивании Россией войск перед ее незаконным вторжением в Украину. Вы прекрасно знали, с чем мы имеем дело, и вы прекрасно знаете, что нужно делать, чтобы противостоять этому сегодня", - сказала Метсола.

По мнению Метсолы, "политический центр тяжести" Европы сместился на восток". Она напомнила об обнаруженном на востоке Латвии российском военном дроне, и с тех пор дроны были замечены над Польшей, Румынией, Данией, Германией, а российские истребители залетали в воздушное пространство Эстонии. "Это не единичные случаи - мы сталкиваемся с новым уровнем провокаций - на суше, на море, а теперь и в воздухе", - заявила председатель Европарламента.

Она отметила, что ее недавний визит в Киев ясно показал, что беспилотники действительно стали основным оружием войны. "Все это должно, наконец, стать призывом к объединению Европы. Мы не можем позволить себе повторить ошибки прошлого - Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность. Мы должны укреплять наш оборонный потенциал, повышать оперативную совместимость и, прежде всего, обеспечивать лучшую подготовку", - сказала Метсола.

Она отметила, что это понимание начинает закрепляться: с 2021 года расходы на оборону в ЕС выросли более чем на 30 %, а члены НАТО в начале этого года обязались увеличить свои оборонные бюджеты до 5 % от валового внутреннего продукта. Это, по ее словам, то, что еще год назад казалось немыслимым.

В то же время Местолла признала, что одни только деньги не сделают страны более безопасными. "Нет, если мы продолжим работать отдельно, если мы продолжим дублировать друг друга, если мы не сможем планировать, разрабатывать и закупать вместе", - сказала Местола, отметив, что в Европе мы все еще работаем как 27 отдельных систем и используем 178 различных систем вооружений. Для сравнения, в США, например, их около 30.

Она также отметила, что НАТО всегда была и будет основой коллективной территориальной обороны Европы и что партнерство с США является уникальным. В то же время необходимо углублять партнерские отношения с партнерами-единомышленниками, такими как Канада и Великобритания.

Метсола высоко оценила уникальную роль Латвии и стран Балтии в альянсе НАТО. Она подчеркнула, что сегодня, во время посещения военной базы в Адажи вместе с премьер-министром Эвикой Силиней она выразит полную поддержку восточному флангу, в том числе усилиям по укреплению безопасности в Балтийском море.