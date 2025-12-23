Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

Каунасский окружной суд установил, что мужчины осквернили памятник участнику сопротивления советской оккупации Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Суд счел, что их действия были равносильны помощи другому государству во враждебной деятельности против Литвы, передает общественная телерадиокомпания LRT.

Судья Дайна Дибурене приговорила Николая Силина к трем годам, Антона Патракова — к четырем годам, а Константина Венкова — к двум с половиной годам лишения свободы. Все трое мужчин родом из Таллинна. Патраков — гражданин России, у Силина и Венкова двойное гражданство России и Эстонии.

Все трое были признаны виновными в нескольких преступлениях, в том числе в пособничестве России в деятельности против Литвы, уничтожении или повреждении имущества, а также в осквернении могилы или иного объекта общественного почитания. С учетом времени, уже проведенного под стражей, осужденным предстоит отбывать наказание на 14 месяцев меньше назначенного судом срока. Решение может быть обжаловано в течение 20 дней.

По словам прокуроров, мужчины действовали в составе организованной группы, выполняя задания российской военной разведки (ГРУ) с целью дестабилизации Литовского государства. Суд подтвердил, что обвиняемые оказывали помощь ГРУ в деятельности, направленной против Литвы.

Венков (2005 г. р.), Силин (1982 г. р.) и Патраков (1987 г. р.) осквернили памятник Раманаускасу-Ванагасу в городке Меркине на юге Литвы в январе 2024 года, облив его красной краской.

Ранее Postimees писал, что Антон Патраков также был причастен к осквернению памятников в Синимяэ и Нарва-Йыэсуу в уезде Ида-Вирумаа.