Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

© LETA 23 декабря, 2025 17:34

Мир 0 комментариев

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Каунасский окружной суд установил, что мужчины осквернили памятник участнику сопротивления советской оккупации Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Суд счел, что их действия были равносильны помощи другому государству во враждебной деятельности против Литвы, передает общественная телерадиокомпания LRT.

Судья Дайна Дибурене приговорила Николая Силина к трем годам, Антона Патракова — к четырем годам, а Константина Венкова — к двум с половиной годам лишения свободы. Все трое мужчин родом из Таллинна. Патраков — гражданин России, у Силина и Венкова двойное гражданство России и Эстонии.

Все трое были признаны виновными в нескольких преступлениях, в том числе в пособничестве России в деятельности против Литвы, уничтожении или повреждении имущества, а также в осквернении могилы или иного объекта общественного почитания. С учетом времени, уже проведенного под стражей, осужденным предстоит отбывать наказание на 14 месяцев меньше назначенного судом срока. Решение может быть обжаловано в течение 20 дней.

По словам прокуроров, мужчины действовали в составе организованной группы, выполняя задания российской военной разведки (ГРУ) с целью дестабилизации Литовского государства. Суд подтвердил, что обвиняемые оказывали помощь ГРУ в деятельности, направленной против Литвы.

Венков (2005 г. р.), Силин (1982 г. р.) и Патраков (1987 г. р.) осквернили памятник Раманаускасу-Ванагасу в городке Меркине на юге Литвы в январе 2024 года, облив его красной краской.

Ранее Postimees писал, что Антон Патраков также был причастен к осквернению памятников в Синимяэ и Нарва-Йыэсуу в уезде Ида-Вирумаа.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список
Важно

Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список (1)

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts
Важно

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts (1)

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
Важно

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Читать

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

Читать

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

Выбор редакции 17:04

Выбор редакции 0 комментариев

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

Читать

США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

Читать

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Читать

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

Читать