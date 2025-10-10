Работа в Maxima Latvija: плюсы, о которых не все знают
Работников магазинов, к сожалению, часто недооценивают в обществе. Считается, что продавцом или сотрудником торгового зала становятся те, у кого нет карьерных устремлений. Это — совершенно не так!
На самом деле без людей, которые ежедневно стоят за прилавком, мы не получили бы самого элементарного — еды на нашем столе и необходимых в быту вещей. Продавцы, экспедиторы, кассиры — это те, кто обеспечивает основание той самой пирамиды Маслоу (общепринятой модели, объясняющей, что нужно человеку для счастья и гармонии — от простого к высокому). Эти люди позволяют нам думать о комфорте, развитии и мечтах.
И, возможно, самое время напомнить: быть работником магазина — значит быть важным и ценным человеком, от которого зависит ежедневное спокойствие и удовлетворение базовых потребностей тысяч других людей.
Поэтому мы поговорили с сотрудниками магазинов Maxima Latvija в разных городах страны и узнали много любопытного о том, почему им нравится их работа.
- Можно прийти без опыта — всему научат
Сфера розничной торговли хороша тем, что многие должности можно освоить без предварительной подготовки.
Ассортимент, стандарты обслуживания, устройство магазина — всем этим знаниям можно овладеть в процессе практики или стажировки. Поэтому вчерашние школьники и студенты, а также те, кто еще не определился с выбором жизненного пути, могут многому здесь научиться и, при желании, построить карьеру.
Для работодателя особенно важны мягкие навыки соискателя: ответственность, пунктуальность, аккуратность, позитивный настрой, умение работать в команде и ориентация на результат.
«Работа продавцом развивает коммуникационные и даже убеждающие способности, — рассказывает Елена. — Магазин быстро научил меня всему, что пригодится в будущем. Каждый день у продавца — сотни новых клиентов, товаров и ситуаций! Работа помогает избежать рутины, делает жизнь динамичнее. Я рада, что пришла сюда подработать школьницей на лето — понравилось, и после окончания школы я вернулась. Много разных бонусов (например, подарки к праздникам), стабильная зарплата и даже материальная помощь в учебе».
«Освоила работу продавца, — улыбается девушка. — У нас в магазине тепло, светло, чисто и, что важно, замечательный директор. В этом году я поступила учиться, и предприятие частично оплачивает мое обучение (около 500 евро за семестр)! Смены составляют с учетом расписания лекций — это, поверьте, не мелочь. Моя мечта — стать директором магазина Maxima Latvija!»
- Медицинское страхование уже через три месяца
Каждый сотрудник получает полис медицинского страхования после трех месяцев работы.
«Меня очень поддерживает то, что большую часть медицинских расходов покрывает страховка, — рассказывает продавец. — Сейчас, когда я уже не новичок, мой страховой пакет расширили: предприятие ценит мою преданность и заботится обо мне. Мне 55 лет, и возможность лечиться почти бесплатно помогает сохранять здоровье и силы. Коллеги и начальство меня уважают — это придает уверенности».
«Когда я только пришла устраиваться в зал, меня направили на обязательный медосмотр. Все обследования были бесплатными! Для кого-то это мелочь, но мне сэкономило немалые деньги. В коллективе я освоилась быстро, хотя раньше занималась совсем другой работой».
- Гибкий график
Гибкий график помогает совмещать работу с семьей или учебой: кто-то отвозит детей в сад, кто-то сам учится по утрам.
«Не слушайте сказки, будто кассир не может даже воды попить. Мы заменяем друг друга, когда нужно отлучиться, плюс всегда есть обеденный перерыв. Я сама выстраиваю график: начинаю смену в 10:00 — утро уходит на детей. Нигде больше не нашла такой гибкости!» — говорит сотрудница большого магазина Maxima Latvija, мама двоих школьников.
- Зарплата всегда вовремя
Для многих это кажется само собой разумеющимся, но те, кто сталкивался с задержками на других работах, особенно ценят стабильность.
«Если нужно, можно оформить аванс, — рассказывает сотрудница рижского магазина Maxima Latvija XXX . — Иногда это выручает в бытовых ситуациях».
- Форменная одежда бесплатно
«Максимально использую форму, которую выдают на работе, — говорит грузчик. — Зачем свою одежду портить? Женщин у нас в коллективе больше, и это прекрасно! Всегда готов помочь девчонкам с выкладкой товара. Чувствую себя нужным — и это приятно. Кстати, подругу встретил здесь же, на работе!»
- Бесплатное питание и стабильность
Сотрудники Maxima Latvija во время смены питаются за счет предприятия — бесплатно, вкусно и сытно. Экономия средств за смену получается около 10 евро.
«Теперь трачу на еду вдвое меньше, чем раньше, — смеется работник зала. — Может, не стоит это афишировать, но во время обеда ем столько, сколько душа просит!»
«Не верьте, если говорят, что мы получаем нищенские зарплаты, — улыбается работница кулинарного цеха. — Я повар, и нагрузка здесь гораздо меньше, чем в кафе или ресторанах, где я проработала полжизни. И атмосфера спокойнее, и стабильность есть».
И вот этот шестой пункт можно смело поставить первым: полноценное питание на работе — роскошь, которую далеко не везде встретишь.
А вас, скажите, на работе кормят горячим обедом? Меня — нет.
Интересовалась Мила Литт.