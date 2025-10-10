Работа в Maxima Latvija: плюсы, о которых не все знают Новости партнеров Редакция PRESS 10 октября, 2025 13:26 Новости партнеров

Работников магазинов, к сожалению, часто недооценивают в обществе. Считается, что продавцом или сотрудником торгового зала становятся те, у кого нет карьерных устремлений. Это — совершенно не так!

На самом деле без людей, которые ежедневно стоят за прилавком, мы не получили бы самого элементарного — еды на нашем столе и необходимых в быту вещей. Продавцы, экспедиторы, кассиры — это те, кто обеспечивает основание той самой пирамиды Маслоу (общепринятой модели, объясняющей, что нужно человеку для счастья и гармонии — от простого к высокому). Эти люди позволяют нам думать о комфорте, развитии и мечтах.

И, возможно, самое время напомнить: быть работником магазина — значит быть важным и ценным человеком, от которого зависит ежедневное спокойствие и удовлетворение базовых потребностей тысяч других людей.

Поэтому мы поговорили с сотрудниками магазинов Maxima Latvija в разных городах страны и узнали много любопытного о том, почему им нравится их работа.

Можно прийти без опыта — всему научат

Сфера розничной торговли хороша тем, что многие должности можно освоить без предварительной подготовки.

Ассортимент, стандарты обслуживания, устройство магазина — всем этим знаниям можно овладеть в процессе практики или стажировки. Поэтому вчерашние школьники и студенты, а также те, кто еще не определился с выбором жизненного пути, могут многому здесь научиться и, при желании, построить карьеру.

Для работодателя особенно важны мягкие навыки соискателя: ответственность, пунктуальность, аккуратность, позитивный настрой, умение работать в команде и ориентация на результат.

«Работа продавцом развивает коммуникационные и даже убеждающие способности, — рассказывает Елена. — Магазин быстро научил меня всему, что пригодится в будущем. Каждый день у продавца — сотни новых клиентов, товаров и ситуаций! Работа помогает избежать рутины, делает жизнь динамичнее. Я рада, что пришла сюда подработать школьницей на лето — понравилось, и после окончания школы я вернулась. Много разных бонусов (например, подарки к праздникам), стабильная зарплата и даже материальная помощь в учебе».

«Освоила работу продавца, — улыбается девушка. — У нас в магазине тепло, светло, чисто и, что важно, замечательный директор. В этом году я поступила учиться, и предприятие частично оплачивает мое обучение (около 500 евро за семестр)! Смены составляют с учетом расписания лекций — это, поверьте, не мелочь. Моя мечта — стать директором магазина Maxima Latvija!»

Медицинское страхование уже через три месяца

Каждый сотрудник получает полис медицинского страхования после трех месяцев работы.

«Меня очень поддерживает то, что большую часть медицинских расходов покрывает страховка, — рассказывает продавец. — Сейчас, когда я уже не новичок, мой страховой пакет расширили: предприятие ценит мою преданность и заботится обо мне. Мне 55 лет, и возможность лечиться почти бесплатно помогает сохранять здоровье и силы. Коллеги и начальство меня уважают — это придает уверенности».

«Когда я только пришла устраиваться в зал, меня направили на обязательный медосмотр. Все обследования были бесплатными! Для кого-то это мелочь, но мне сэкономило немалые деньги. В коллективе я освоилась быстро, хотя раньше занималась совсем другой работой».

Гибкий график

Гибкий график помогает совмещать работу с семьей или учебой: кто-то отвозит детей в сад, кто-то сам учится по утрам.

«Не слушайте сказки, будто кассир не может даже воды попить. Мы заменяем друг друга, когда нужно отлучиться, плюс всегда есть обеденный перерыв. Я сама выстраиваю график: начинаю смену в 10:00 — утро уходит на детей. Нигде больше не нашла такой гибкости!» — говорит сотрудница большого магазина Maxima Latvija, мама двоих школьников.

Зарплата всегда вовремя

Для многих это кажется само собой разумеющимся, но те, кто сталкивался с задержками на других работах, особенно ценят стабильность.

«Если нужно, можно оформить аванс, — рассказывает сотрудница рижского магазина Maxima Latvija XXX . — Иногда это выручает в бытовых ситуациях».

Форменная одежда бесплатно

«Максимально использую форму, которую выдают на работе, — говорит грузчик. — Зачем свою одежду портить? Женщин у нас в коллективе больше, и это прекрасно! Всегда готов помочь девчонкам с выкладкой товара. Чувствую себя нужным — и это приятно. Кстати, подругу встретил здесь же, на работе!»

Бесплатное питание и стабильность

Сотрудники Maxima Latvija во время смены питаются за счет предприятия — бесплатно, вкусно и сытно. Экономия средств за смену получается около 10 евро.

«Теперь трачу на еду вдвое меньше, чем раньше, — смеется работник зала. — Может, не стоит это афишировать, но во время обеда ем столько, сколько душа просит!»

«Не верьте, если говорят, что мы получаем нищенские зарплаты, — улыбается работница кулинарного цеха. — Я повар, и нагрузка здесь гораздо меньше, чем в кафе или ресторанах, где я проработала полжизни. И атмосфера спокойнее, и стабильность есть».

И вот этот шестой пункт можно смело поставить первым: полноценное питание на работе — роскошь, которую далеко не везде встретишь.

А вас, скажите, на работе кормят горячим обедом? Меня — нет.

Интересовалась Мила Литт.