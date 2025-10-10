Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минтранс предложил уменьшить число рейсов общественного транспорта: как теперь дождаться автобуса?

Редакция PRESS 10 октября, 2025 18:27

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Для оптимизации сети общественного транспорта необходимо сократить дублирование маршрутов — заявил министр сообщения Атис Швинка на заседании Комитета по народному хозяйству Союза самоуправлений. По его словам, школьные, региональные и городские автобусы, а также поезда должны работать согласованно, создавая единую систему передвижения.

«Мобильность жителей можно обеспечить только при сотрудничестве всех сторон и принятии решений, основанных на данных», — подчеркнул Швинка.
Одновременно Министерство подчёркивает, что железная дорога остаётся «скелетом» общественного транспорта, а автобусная сеть должна дополнять поездные маршруты. Планируется совместная работа с самоуправлениями по устойчивому финансированию региональных перевозок, определению минимального уровня доступности маршрутов и пересмотру стандартов качества. В 2026 году также предполагается внедрить формат общественного транспорта по запросу в малонаселённых районах.

Министерство и самоуправления уже подверглись критике за планы сокращения объёма региональных маршрутов — особенно в Рижской агломерации. Рижский планировочный регион предупредил, что сокращение на 32 % серьёзно ухудшит мобильность жителей и доступность рабочих мест.

Проблемы железной дороги остаются нерешёнными
Латвия располагает около 1850 км железнодорожных линий, из которых только 13 % электрифицированы. Остальные обслуживаются дизельными поездами, чей парк стремительно стареет. Значительная часть составов — модели DR1A, выпущенные ещё в советский период. После прекращения поставок запчастей из России и Беларуси многие поезда работают на пределе ресурса.

Основные проблемы:

отсутствие доступа к запчастям из-за санкций и разрыва кооперации;
износ двигателей и электрооборудования;
зависимость от дизельного топлива и рост эксплуатационных расходов;
риск «каннибализации» подвижного состава — разборки одних поездов ради ремонта других;
затягивание закупок новых составов.

Без закупки новых региональных поездов призыв министра к развитию железной дороги как «хребта транспортной системы» выглядит чистой воды популизмом. Пока что инфраструктура деградирует, а часть регионов остаётся фактически без устойчивого железнодорожного сообщения.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

