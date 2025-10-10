Минтранс предложил уменьшить число рейсов общественного транспорта: как теперь дождаться автобуса?

«Мобильность жителей можно обеспечить только при сотрудничестве всех сторон и принятии решений, основанных на данных», — подчеркнул Швинка.

Одновременно Министерство подчёркивает, что железная дорога остаётся «скелетом» общественного транспорта, а автобусная сеть должна дополнять поездные маршруты. Планируется совместная работа с самоуправлениями по устойчивому финансированию региональных перевозок, определению минимального уровня доступности маршрутов и пересмотру стандартов качества. В 2026 году также предполагается внедрить формат общественного транспорта по запросу в малонаселённых районах.

Министерство и самоуправления уже подверглись критике за планы сокращения объёма региональных маршрутов — особенно в Рижской агломерации. Рижский планировочный регион предупредил, что сокращение на 32 % серьёзно ухудшит мобильность жителей и доступность рабочих мест.

Проблемы железной дороги остаются нерешёнными

Латвия располагает около 1850 км железнодорожных линий, из которых только 13 % электрифицированы. Остальные обслуживаются дизельными поездами, чей парк стремительно стареет. Значительная часть составов — модели DR1A, выпущенные ещё в советский период. После прекращения поставок запчастей из России и Беларуси многие поезда работают на пределе ресурса.

Основные проблемы:

отсутствие доступа к запчастям из-за санкций и разрыва кооперации;

износ двигателей и электрооборудования;

зависимость от дизельного топлива и рост эксплуатационных расходов;

риск «каннибализации» подвижного состава — разборки одних поездов ради ремонта других;

затягивание закупок новых составов.

Без закупки новых региональных поездов призыв министра к развитию железной дороги как «хребта транспортной системы» выглядит чистой воды популизмом. Пока что инфраструктура деградирует, а часть регионов остаётся фактически без устойчивого железнодорожного сообщения.