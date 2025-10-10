И задерживать, и штрафы выписывать? Полицейские надеются на дроны для контроля над дорогами

Конференция, организованная Государственной полицией, собрала более 150 участников из 15 стран. Обсуждались правовые и технические аспекты применения беспилотников, искусственного интеллекта и систем защиты критической инфраструктуры.

Заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис отметил, что технологии становятся ключевым фактором безопасности. «Задача правоохранителей — быть на шаг впереди тех, кто угрожает обществу», — подчеркнул он.

Хоменко сообщил, что Полицейский колледж активно перенимает зарубежный опыт, чтобы ускорить внедрение новых инструментов.

«Дроны становятся такой же частью полицейской работы, как когда-то автомобили и мотоциклы. Уверен, что в ближайшее время они будут помогать в дорожном надзоре, экономя человеческие ресурсы и повышая эффективность», — заявил Хоменко.

Во второй день конференции, 9 октября, на автодроме Бикерниеков прошли первые соревнования дронов, организованные Государственной полицией.