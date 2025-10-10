Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бензин может подорожать на 40 центов литр, но Минклимата называет прогнозы «некорректными» (1)

10 октября, 2025

Бизнес 1 комментариев

Цены на ископаемое топливо в Латвии могут вырасти из-за поправок к закону «О загрязнении», однако, как заявила представитель Министерства климата и энергетики Зане Леймане, точные оценки пока невозможны. По её словам, рост цен охватит всю Европейскую Союз, но страны смогут смягчить эффект, развивая местные энергоресурсы и сокращая потребление нефти.

9 октября Сейм утвердил поправки, приводящие латвийское законодательство в соответствие с директивами ЕС об углеродных квотах для зданий, транспорта и других отраслей (ETS2). Министерство пояснило, что документ необходим, чтобы избежать штрафов ЕС в размере около 300 миллионов евро. Оппозиция предупреждает: изменения приведут к скачку цен на топливо — от 26 до 40 центов за литр.

«Невозможно рассчитать влияние на цены, пока неизвестна стоимость тонны CO₂ в 2027 году, поэтому делать прогнозы некорректно», — подчеркнула Леймане.

Почему цены вырастут
Рост связан не с прямым налогом, а с включением сектора топлива в европейскую систему торговли квотами на выбросы CO₂ (ETS2). С 2027 года продавцы топлива будут обязаны покупать углеродные квоты — разрешения на объём выбросов, возникающих при использовании бензина, дизеля или газа.
Чем больше выбросов создаёт продукт, тем больше квот нужно купить. Цена квот формируется на рынке ЕС и уже сейчас колеблется от 50 до 90 евро за тонну CO₂. Если она сохранится на этом уровне, каждый литр топлива может подорожать на 26–40 центов.

Эти дополнительные расходы топливные компании неизбежно переложат на потребителей. По сути, в цену бензина включается плата за право загрязнять атмосферу. Кроме того, новые правила подталкивают страны снижать зависимость от импорта нефти и инвестировать в местные источники энергии — электроэнергию, биогаз и зелёный водород.

По оценке КЕМ, влияние углеродных квот на стоимость топлива пока минимально: даже в тарифах тепловых компаний расходы на квоты составляют менее 1% от общих затрат. Однако после 2027 года ситуация изменится, поскольку система ETS2 охватит транспорт и бытовое отопление.

Обновлено: 19:50 21.10.2025
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

18:26

Новости Латвии 1 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

