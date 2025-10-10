9 октября Сейм утвердил поправки, приводящие латвийское законодательство в соответствие с директивами ЕС об углеродных квотах для зданий, транспорта и других отраслей (ETS2). Министерство пояснило, что документ необходим, чтобы избежать штрафов ЕС в размере около 300 миллионов евро. Оппозиция предупреждает: изменения приведут к скачку цен на топливо — от 26 до 40 центов за литр.

«Невозможно рассчитать влияние на цены, пока неизвестна стоимость тонны CO₂ в 2027 году, поэтому делать прогнозы некорректно», — подчеркнула Леймане.

Почему цены вырастут

Рост связан не с прямым налогом, а с включением сектора топлива в европейскую систему торговли квотами на выбросы CO₂ (ETS2). С 2027 года продавцы топлива будут обязаны покупать углеродные квоты — разрешения на объём выбросов, возникающих при использовании бензина, дизеля или газа.

Чем больше выбросов создаёт продукт, тем больше квот нужно купить. Цена квот формируется на рынке ЕС и уже сейчас колеблется от 50 до 90 евро за тонну CO₂. Если она сохранится на этом уровне, каждый литр топлива может подорожать на 26–40 центов.

Эти дополнительные расходы топливные компании неизбежно переложат на потребителей. По сути, в цену бензина включается плата за право загрязнять атмосферу. Кроме того, новые правила подталкивают страны снижать зависимость от импорта нефти и инвестировать в местные источники энергии — электроэнергию, биогаз и зелёный водород.

По оценке КЕМ, влияние углеродных квот на стоимость топлива пока минимально: даже в тарифах тепловых компаний расходы на квоты составляют менее 1% от общих затрат. Однако после 2027 года ситуация изменится, поскольку система ETS2 охватит транспорт и бытовое отопление.