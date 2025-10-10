"Недавно в США произошла приостановка работы правительства, так называемый «shutdown», когда федеральное правительство частично прекратило работу из-за споров между республиканцами и демократами о том, где тратить или экономить средства. Во Франции после трех правительственных кризисов проходят забастовки и массовые протесты против планов правительства сократить государственные расходы и экономить бюджет.

В Латвии споры вокруг бюджета, хотя и в более спокойной атмосфере, также сосредоточены на дилемме: тратить или экономить. Кроме того, этим обсуждениям придает особую напряженность нестабильная геополитическая ситуация и необходимость увеличения расходов на оборону и безопасность.

С точки зрения сохранения фискальной дисциплины я довольна тем, что многие политики, а также неправительственные организации выражают озабоченность по поводу роста бюджетного дефицита и государственного долга. Совет по фискальной дисциплине Латвии (Совет) в каждом своем отчете призывает держать государственный долг ниже допустимого предела, создавая «подушку безопасности» на случай возможных кризисов в будущем.

Чтобы болезненная история не повторилась

Совет был создан в 2014 году, чтобы снизить вероятность повторения финансового кризиса 2008 года. Тогда Латвия пережила чрезвычайно тяжелый шок экономики и финансовой системы. «Затягивание поясов», беспрецедентные меры бюджетной экономии и повышение налогов — всё это помогло стабилизировать цены, значительно сократить бюджетный дефицит, восстановить доверие инвесторов и в 2014 году вступить в еврозону. Что тогда произошло с государственным долгом?

В 2010 году долг Латвии составлял 48,6% от ВВП (выше, чем в прошлом году!), но уже в 2011 году он начал снижаться и в 2014 году достиг примерно 43,1% от ВВП. Причинами сокращения долга стали экономический рост в сочетании с фискальной дисциплиной. В результате перед кризисом COVID-19 в 2019 году общий государственный долг составлял 37,9% от ВВП.

Во время кризиса COVID-19 Европейская комиссия (ЕК) сняла ограничения на бюджетный дефицит, и европейские страны, включая Латвию, проводили активное фискальное стимулирование с исторически крупнейшей государственной поддержкой бизнеса и населения, включая пособия по простою, субсидии на зарплаты и другие инструменты поддержки, которые помогли снизить безработицу и сохранить стабильность экономики. Вскоре после кризиса COVID-19 последовало вторжение России в Украину, когда высокие цены на энергоносители вынудили правительство выплачивать компенсации жителям и предприятиям Латвии, что стало возможным благодаря продлению ЕК «фискальной свободы» для стран-членов.

В Латвии всё еще один из самых низких долгов в ЕС

В результате кризисов последних лет общий государственный долг вырос с 37,9% от ВВП в 2019 году до 46,8% от ВВП к концу 2024 года. Аналогичный рост долгов наблюдается почти во всех странах нашего региона. Тем не менее, в Латвии по-прежнему один из самых низких долгов в ЕС — на графике видно, что на конец первого квартала этого года долг составлял 45,6% от ВВП.

В пересчете на одного жителя долг Латвии составляет 10 тысяч евро. Меньше только в Эстонии (7 тысяч) и Болгарии (3,9 тысячи).

Затраты на обслуживание долга — умеренные

Затраты на обслуживание долга в Латвии, хотя и растут, остаются весьма умеренными — в этом году они запланированы на уровне 1,2% от ВВП, а в следующем году могут вырасти до 1,4%. Для сравнения — в США они составляют около 3,2% от ВВП. В настоящее время мы можем занимать на международных рынках по более выгодным ставкам, чем правительства США, Великобритании и ряда других стран. В своих отчетах фискальную политику Латвии положительно оценили не только Совет, но и престижные рейтинговые агентства (Fitch, S&P и R&I), которые сохраняют позитивный взгляд на фискальную устойчивость Латвии, присваивая относительно высокие кредитные рейтинги. Fitch в своем последнем отчете прогнозирует, что государственный долг стабилизируется на уровне около 52% от ВВП к 2027 году. S&P и R&I подчеркивают способность правительства сохранять строгую фискальную дисциплину, одновременно финансируя рост оборонных расходов и контролируя увеличение долга до уровня ниже 55% от ВВП в среднесрочной перспективе.

Необходимо стимулировать экономический рост

Можно ли в будущем сократить государственный долг? Однозначно да. Например, Ирландия после кризиса 2008 года часто упоминается как одна из самых успешных стран ЕС в плане сокращения долга. Долг по отношению к ВВП удалось сократить со 120% (2012) до 55,9% перед кризисом COVID-19 (2019) и даже до 40% в настоящее время (2024). Ключ к этому успеху — не только строгая фискальная консолидация, но и мощный рост экспорта и иностранных инвестиций.

Сможет ли Латвия повторить успех Ирландии? В ближайшие годы это может быть проблематично, поскольку напряженная геополитическая ситуация диктует необходимость увеличения расходов на оборону, а ЕС снова «смягчил» ограничения на бюджетный дефицит. Кроме того, экономика в последние годы практически не растет, а демографическая ситуация неблагоприятна. Если темпы экономического роста не изменятся, долг может продолжать расти, и, согласно прогнозам ЕК по устойчивости долга, к 2032 году он может достичь 60% от ВВП.

Что делать?

Стабилизацию долга на уровне около 50% от ВВП Латвия может достичь тремя способами.

Во-первых, необходим стремительный рост ВВП за счет стимулирования инвестиций в экспортоориентированные производства, включая развитие военной промышленности и поиск других перспективных ниш в нашей экономике, которые правительство могло бы поддерживать. Общество ожидает от политиков активных действий по созданию благоприятного климата для частных инвестиций, эффективного использования средств европейских структурных фондов, содействия развитию современных технологий на основе искусственного интеллекта, что повысит конкурентоспособность предприятий. Именно на таких предположениях основан сценарий стремительного экономического развития, разработанный в Министерстве экономики и принятый правительством.

Во-вторых, необходимо добиться сокращения неэффективных бюджетных расходов путем проведения глубокого аудита функций публичного сектора и повышения эффективности использования бюджетных ресурсов. Абсолютно необходимо «дебюрократизировать» и сократить публичное управление, соответственно уменьшив бюджетные расходы.

И, в-третьих, теоретически можно повысить налоги, если реализация двух вышеупомянутых экономических инструментов не даст быстрого эффекта, но в настоящее время налоговые изменения не стоят на повестке дня.