Всего лишь попросила обсуждать отопление на латышском: скандал в домовом чате (4)

Редакция PRESS 11 октября, 2025 07:54

Важно 4 комментариев

Казалось бы, жизненные трудности сближают людей. Вот и жители одной из рижских многоэтажек попытались обсуждать подключение отопления в доме в домовом чате. Но общего языка, похоже, не нашли - в прямом смысле. Сармите сообщила в сети Х о своей обиде: её прогнали из чата после предложения обсуждать проблему на латышском языке. Позже, правда, управляющая учла её пожелание. Как эти языковые споры отразились на отоплении, осталось неясным, зато скандал в сети разгорелся знатный.

-Меня выгнали из домового чата, потому что я попросила обсудить подключение отопления на государственном  языке. Я даже предоставила переводчик https://deepl.com. Управляющей, вероятно, это не понравилось. Хотя через некоторое время дискуссия продолжилась на латышском языке, - написала Сармите в сети Х.

Последовала бурная реакция комментаторов. И довольно нетипичная для наших широт:

-Конечно, меня обвинили в агрессии. Как это можно считать агрессией, если вы хотите, чтобы обсуждения между соседями в вашей стране проходили на национальном языке в общем чате?

-На аргумент, что кто-то может не понимать иностранный язык, по-русски приходит ответ, что таких дураков среди нас нет. Поэтому почему-то они до сих пор считают, что каждый латыш должен знать русский. Почему? Зачем мне знать язык когда-то навязанных оккупантов?

-Женщина называет язык своих соседей «языком оккупантов», её за это выгоняют из чата, но потом она пишет в Твиттере, что её выгнали за то, что она попросила говорить на государственном языке. Ни в коем случае, дама. Как человек, постоянно использующий латышский язык, хочу отметить, что вы ошибаетесь.

-Тех, кто не понимает русского языка, считают глупыми, а тех, кто не понимает государственного языка, наверняка считают умными.

-Какие соображения побудили вас выбрать именно те слова и формулировки, которые автоматически вызывают негативную реакцию? Если цель — заставить русских иммигрантов и их потомков захотеть говорить по-латышски, то нужно выбирать методы, которые позволят этого добиться. И эскалация конфликта не такая.

-Да, нам ещё нужно научиться не реагировать на русское высокомерие. Нам нужно научиться просить без эмоций использовать латышский язык. Нам нужно уметь игнорировать оскорбления, что мы глупы, потому что не общаемся по-русски. Нам придётся продолжать кланяться ещё 30 лет. Молча. Я вежливо попросила, я дала отличный переводчик.

Если работница работает по найму, то пусть отношениями занимается управляющая компания.

Комментарии (4)
Обновлено: 20:35 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (4)

Важно 20:30

Важно 4 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (4)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 4 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (4)

Важно 20:17

Важно 4 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (4)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 4 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (4)

Важно 20:03

Важно 4 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (4)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 4 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (4)

Важно 19:41

Важно 4 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

