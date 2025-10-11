-Меня выгнали из домового чата, потому что я попросила обсудить подключение отопления на государственном языке. Я даже предоставила переводчик https://deepl.com. Управляющей, вероятно, это не понравилось. Хотя через некоторое время дискуссия продолжилась на латышском языке, - написала Сармите в сети Х.

Последовала бурная реакция комментаторов. И довольно нетипичная для наших широт:

-Конечно, меня обвинили в агрессии. Как это можно считать агрессией, если вы хотите, чтобы обсуждения между соседями в вашей стране проходили на национальном языке в общем чате?

-На аргумент, что кто-то может не понимать иностранный язык, по-русски приходит ответ, что таких дураков среди нас нет. Поэтому почему-то они до сих пор считают, что каждый латыш должен знать русский. Почему? Зачем мне знать язык когда-то навязанных оккупантов?

-Женщина называет язык своих соседей «языком оккупантов», её за это выгоняют из чата, но потом она пишет в Твиттере, что её выгнали за то, что она попросила говорить на государственном языке. Ни в коем случае, дама. Как человек, постоянно использующий латышский язык, хочу отметить, что вы ошибаетесь.

-Тех, кто не понимает русского языка, считают глупыми, а тех, кто не понимает государственного языка, наверняка считают умными.

-Какие соображения побудили вас выбрать именно те слова и формулировки, которые автоматически вызывают негативную реакцию? Если цель — заставить русских иммигрантов и их потомков захотеть говорить по-латышски, то нужно выбирать методы, которые позволят этого добиться. И эскалация конфликта не такая.

-Да, нам ещё нужно научиться не реагировать на русское высокомерие. Нам нужно научиться просить без эмоций использовать латышский язык. Нам нужно уметь игнорировать оскорбления, что мы глупы, потому что не общаемся по-русски. Нам придётся продолжать кланяться ещё 30 лет. Молча. Я вежливо попросила, я дала отличный переводчик.

Если работница работает по найму, то пусть отношениями занимается управляющая компания.