После критики Конфедерации работодателей Сейм собирает срочное совещание по госбюджету

В повестку заседания включено 15 вопросов, в том числе девять законопроектов связаны с реформой системы пенсий за выслугу лет.

Заседание начнется в 11:00.

Как сообщалось, министр финансов Арвилс Ашерденс на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству в пятницу сообщил, что бюджетный дефицит в следующем году планируется на уровне 3,3% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Расходы консолидированного совокупного бюджета составят 17,945 млрд евро, доходы - 16,064 млрд евро.

ВВП Латвии в 2026 году прогнозируется в размере 43,953 млрд евро.

Также глава Минфина сообщил, что в следующем году увеличатся расходы четырех министерств, а у остальных сократятся. В целом сокращение расходов составит 171 млн евро. На приоритетные мероприятия будет выделено 693,5 млн евро, из них 448,3 млн евро - на оборону и безопасность.

Планируется, что правительство утвердит проект госбюджета 14 октября, а на рассмотрение в Сейм он будет передан 15 октября.