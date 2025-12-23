Прослушка вне закона: дело о картельном сговоре может развалиться

Согласно информации, предоставленной агентству ЛЕТА Верховным судом, и Совет по конкуренции (СК), и Административный окружной суд при поиске доказательств допущенного заявителями нарушения конкурентного права неправомерно использовали информацию, полученную в ходе оперативных мероприятий Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а именно - тайно сделанные записи разговоров и их расшифровки.

Суд подчеркнул, что выявление такого нарушения конкурентного права, как картельное соглашение, не относится к предусмотренным законом об оперативной деятельности целям и задачам, для достижения которых допускается использование информации, полученной в ходе проведения специальных оперативных мероприятий.

Верховный суд признал, что такая информация, даже если она приобщена к материалам уголовного производства, не может свободно передаваться для дальнейшего использования в целях, не связанных с задачами оперативной деятельности. В противном случае это открыло бы широкую и неконтролируемую возможность передавать полученную в результате оперативной деятельности информацию без ограничения вида и объема данных через уголовный процесс неопределенному кругу получателей для использования фактически в любом ином процессе, в котором она формально могла бы считаться необходимой.

Это, по мнению суда, очевидно создало бы существенный риск произвольного вмешательства и злоупотребления полномочиями и не соответствовало бы критерию качества закона в части его предсказуемости.

ВС подчеркнул, что информация, полученная в ходе оперативного мероприятия, даже после ее приобщения к материалам уголовного дела, как в данном случае, сохраняет особый правовой статус и ограничения на использование.

При этом в юдикатуре ВС и ранее признавалось, что оперативная прослушка переговоров проводится исключительно для выявления уголовных преступлений, а не нарушений конкурентного права. Поскольку законодатель неоднократно и сознательно отвергал возможность криминализации действий, относящихся к запрещенным соглашениям в сфере конкурентного права, проведение оперативных мероприятий для их выявления запрещено.

Как признал ВС, в правовом регулировании не установлено четких оснований, позволяющих передавать полученную в результате оперативной деятельности информацию в СК для использования в административном процессе.

Из закона об оперативной деятельности прямо следует запрет на использование мероприятий оперативной деятельности для реализации иных задач и целей, не предусмотренных этим законом.

Это означает, что у лиц нет и не может быть оснований предполагать, что информация, полученная в ходе оперативных мероприятий, может быть передана и использована в административном процессе для доказывания картельного сговора. Таким образом, ВС пришел к выводу, что использование информации, полученной в результате оперативной деятельности по рассматриваемому делу, не соответствовало объему защиты права на частную жизнь.

При повторном рассмотрении дела Административный окружной суд должен будет оценить, подтверждают ли остальные имеющиеся в деле доказательства правомерность обжалованного решения СК, а также рассмотреть возможность обращения в Суд Европейского союза с преюдициальными вопросами, на которые указали заявители в кассационных жалобах.

Ранее сообщалось, что Административный окружной суд в январе 2025 года отклонил заявление 13 строительных компаний об отмене решения СК от 30 июля 2021 года по делу о картеле строителей.