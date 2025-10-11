Пока госсектор не отменит себе премии и надбавки: Конфедерация работодателей завернула бюджет

Президент ЛКПД Андрис Бите заявил, что что амбиции правительства по сокращению государственных расходов слишком малы и что работодатели все еще настаивают на сокращении государственных расходов на 850 миллионов евро.

Бите подчеркнул, что министерства даже не достигли поставленной правительством цели в 150 миллионов и сократили расходы на гораздо меньшую сумму.

"Мы также продолжаем стремительно наращивать государственный долг, занимая и тратя гораздо больше, чем можем заработать. Только на обслуживание долга мы потратим 713 миллионов евро, а это, например, бюджет Министерства внутренних дел", - сказал Бите.

Он также отметил, что, по мнению предпринимателей, ситуация на экспортных рынках гораздо хуже, чем самые пессимистичные прогнозы Министерства финансов, поэтому мы должны готовиться к гораздо худшим экономическим условиям, чем раньше.

Бите подчеркнул, что министерства знают, как и где они могут сократить расходы еще больше, поэтому он призвал к большей амбициозности, отметив, что время еще есть.

Бите также сообщил, что ЛКРД обратится к парламентским партиям, депутатам и к президенту Латвии с призывом сократить расходы по меньшей мере на 850 миллионов евро, чтобы принять более амбициозное и ответственное решение по бюджету.

Горкшс, в свою очередь, заявил, что в целях сокращения расходов ЛКРД считает необходимым отменить с 2026 года надбавки, премии и вознаграждения в государственном секторе. ЛКРД также считает, что сокращение расходов на государственные закупки как минимум на 5 % позволит сэкономить 107 миллионов евро.

Горкшс также перечислил другие предложения ЛКРД по сокращению расходов в государственном секторе: пересмотреть и упорядочить стоимость работы сотрудника в государственном секторе, пересмотреть использование и необходимость помещений государственного сектора, а также расходы на них, пересмотреть расходы на информационные технологии в каждом ведомстве и в подведомственных им учреждениях, а также отказаться от внешних услуг, например, связанных с организацией командировок.

Также ЛКРД призывает пересмотреть различные проекты, финансируемые из государственного бюджета, например, в области экологии и охраны природы, пересмотреть объем финансирования из государственного бюджета Фонда интеграции общества), сократить оплату сверхурочных в государственном секторе.