«У нас заканчивается время»: основатель Телеграма провозгласил смерть свободного интернета

«Мне 41, но я не чувствую, что должен праздновать. Нашему поколению остаётся всё меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами», — написал он.

I’m turning 41, but I don’t feel like celebrating.



Our generation is running out of time to save the free Internet built for us by our fathers.



What was once the promise of the free exchange of information is being turned into the ultimate tool of control.



Once-free countries… — Pavel Durov (@durov) October 9, 2025

По словам Дурова, «то, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в инструмент контроля». Он заявил, что «некогда свободные страны вводят антиутопические меры»: Германия «преследует тех, кто осмеливается критиковать чиновников», Великобритания «сажает людей за твиты», а Франция «расследует тех, кто защищает свободу и неприкосновенность частной жизни».

«Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы — и которое позволило их отнять.

Так что нет, я не собираюсь праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — заключил он.

Дуров находится под следствием и надзором во Франции. Власти обвиняют его в отказе предоставить данные по запросам следователей, в соучастии в распространении хакерских программ и материалов с участием несовершеннолетних, а также в отмывании преступных доходов. Сам он называет обвинения политически мотивированными и утверждает, что Telegram останется независимой платформой, где защищена частная переписка пользователей.