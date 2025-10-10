Уже с воскресенья: на границах Шенгена вводится новая система въезда-выезда

Новую систему будут вводить постепенно в течение полугода — к 10 апреля 2026 года ее станут применять во всех 29 европейских странах.

На латвийских границах EES начнут использовать уже с 12 октября, при этом штампы в паспортах будут ставить до конца переходного периода.

Сохраняется и предыдущее требование, вступившее в силу 1 сентября: граждане третьих стран, у которых нет выданной Латвией визы или вида на жительство (ВНЖ), должны минимум за 48 часов до пересечения латвийской границы подать сведения о себе, родственниках и цели поездки.