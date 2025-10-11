Худший кошмар Европы — Ле Пен снова на пороге власти во Франции: Politico

Страх Брюсселя перед тем, что одна из стран-основательниц Европейского союза может склониться к крайнему праву, внезапно возобновился на этой неделе, когда политический кризис во Франции, набирающий обороты, привел к тому, что один из исторических союзников французского президента Эммануэля Макрона присоединился к хору оппонентов, призывающих его уйти в отставку.

Французский президент находится под чрезвычайным давлением после того, как последняя попытка его премьер-министра сформировать действующее правительство провалилась всего за 14 часов, а новые выборы в ближайшие месяцы, если не недели, становятся все более вероятными.

Как на президентском, так и на парламентском уровне победа Национального собрания Марин Ле Пен теперь вполне возможна, а это означает, что евроскептик, представитель крайне правых сил, может вскоре занять место Франции в основных институтах ЕС, усилив растущий хор популистских, правых голосов.

«Наш континент пережил войну, локдаун, своего рода мягкую диктатуру в Будапеште, мы привыкли продолжать функционировать, несмотря на множество потрясений, — сказал чиновник Европейской комиссии, который, как и другие цитируемые в этой статье, пожелал остаться анонимным, чтобы говорить откровенно. "Но Ле Пен — это другое дело», — считает он, ссылаясь на широко распространенную в Брюсселе оценку, что радикальные изменения во французском руководстве будут иметь далеко идущие последствия для ЕС.

В то время как крайне правые призывают Макрона объявить новые парламентские выборы, события этой недели также повышают вероятность досрочных президентских выборов, если Макрон в какой-то момент будет вынужден уйти в отставку — что он всегда категорически исключал, пообещав остаться на своем посту до конца срока в 2027 году.

Если «Национальный фронт» получит исполнительную власть во Франции, это значительно усугубит проблемы ЕС, которые уже олицетворяют в Совете Виктор Орбан из Венгрии и Роберт Фицо из Словакии, а вскоре, вероятно, к ним присоединится Андрей Бабиш после его недавнего триумфа на выборах в Чехии.

Орбан и Фицо препятствовали попыткам ЕС ввести санкции против Москвы после ее полномасштабного вторжения в Украину. Бабиш пообещал отменить инициативу по поставкам боеприпасов Украине, оспорить планы НАТО по увеличению военных расходов и противостоять Комиссии по поводу «Зеленого соглашения», которое также находится в поле зрения Ле Пен.

Лидер французских ультраправых последовательно выступает против увеличения помощи Киеву, обвиняя Макрона в разжигании войны, когда, например, он пошел против общеевропейского мнения и предложил ввести войска в Украину.

Хотя Франция не является крупнейшим финансовым донором военной помощи Киеву, риторическое «лидерство» Макрона в отношении Украины было основной движущей силой поддержки этой страны, находящейся в состоянии войны, и укрепления обороны Европы, сказал высокопоставленный чиновник правительства ЕС. После его ухода «все это окажется под угрозой — мы знаем, что Ле Пен не будет продолжать ту же линию».

Национальный фронт решительно выступает против видения Макрона в отношении возможного разделения ядерного зонтика Франции или объединения военных ресурсов по мере расширения войны на континенте.

На недавний вопрос телеканала LCI о том, могут ли французские ядерные вооружения когда-нибудь быть размещены в Германии или Польше, Ле Пен дала резкий ответ: «А что будет дальше?» Она также повторила свои прежние обещания выйти из интегрированного военного командования НАТО, хотя и пообещала продолжать сотрудничество с союзниками, включая Соединенные Штаты, в ключевых военных миссиях.

Конечно, худший сценарий для еврофилов может никогда не реализоваться. Несмотря на всю свою оптимистичную риторику, Национальный фронт еще должен доказать, что он способен преодолеть избирательные барьеры, которые постоянно сдерживают его.

В условиях своеобразной французской двухтуровой избирательной системы партии должны получить поддержку более 50% избирателей во втором туре, чтобы победить. Этот порог был особенно трудно преодолеть Ле Пен и ее сторонникам, поскольку избиратели разных политических убеждений до сих пор были мотивированы объединиться вокруг основных кандидатов, чтобы не допустить крайне правых — хотя и с уменьшающимся перевесом.

Тем не менее, Национальный фронт добился необычайных успехов и в настоящее время является крупнейшей политической группой в нижней палате, контролируя вместе со своими союзниками примерно четверть мест.

Согласно Opinionway, в настоящее время «Национальный фронт» набирает около 33% голосов (уровень, аналогичный тому, который он получил на парламентских выборах в прошлом году) в потенциальном будущем парламентском голосовании, в то время как умеренный левый блок оценивается в 18-24%, а центристский лагерь Макрона занимает третье место с 14-16%.

Если партия Ле Пен получит абсолютное большинство на внеочередных парламентских выборах или приблизится к нему, ее протеже Жордан Барделла сможет претендовать на пост премьер-министра и сформировать ультраправое правительство.

Это означает, что «Национальный фронт» будет представлять Францию в Совете ЕС, где представители правительств совместно с Европейским парламентом ведут переговоры по законам.