«Угрозы могут быть разными», — сказал глава Службы пожарной охраны и спасения Литвы Ренатас Позела, который участвует в разработке мер чрезвычайного реагирования. «Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ Балтии, цель которой — занять все три страны в течение трёх дней или недели».

Эстония, Латвия и Литва усилили совместное планирование по гражданской обороне после подписания трёхстороннего соглашения в мае. По словам Позелы, впервые публикуются оценки возможного количества людей, которых может затронуть эвакуация.

Около половины населения, проживающего в пределах 40 километров от границ с Россией и Беларусью, примерно 400 000 человек ,входят в зону риска, сообщил Позела.

В Эстонии готовятся планы по размещению десятой части из 1,4 миллиона жителей в временных укрытиях. Многие другие, как ожидается, переедут к родственникам, сказал консультант эстонской Службы спасения по вопросам массовой эвакуации Ивар Майс.

Около двух третей населения третьего по величине и преимущественно русскоязычного города Эстонии — Нарвы, где проживает более 52 000 человек, — могут быть эвакуированы. Государство поможет примерно половине из них. «Это коснётся только тех, у кого нет другого места, куда можно отправиться», — отметил Майс.

Латвия, по словам заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварса Накуртса, оценивает, что около трети из 1,9 миллиона жителей могут покинуть свои дома. «Необходимо планировать все возможные сценарии», — подчеркнул он.

Литва, в свою очередь, разработала планы приёма до 300 000 человек в школах, университетах, католических церквях и аренах. Уже определены места сбора, маршруты эвакуации, подготовлены поезда и автобусы, а в хранилищах созданы запасы предметов первой необходимости — от туалетной бумаги до складных кроватей.

Тем, кто будет уезжать на личных автомобилях, будут предложены альтернативные маршруты, чтобы освободить основные дороги для нужд армии. По словам Позелы, существует также карта городов, где можно будет искать временное убежище.

«Это очень успокаивающий сигнал для нашего общества: мы готовы и планируем», — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. «Мы сделали свою домашнюю работу».

В то же время ни одна из трёх балтийских стран пока не разработала подробных планов возможного перемещения населения за границу.

Балтийские государства соединены с Польшей двумя асфальтированными трассами и несколькими лесными дорогами, проходящими через так называемый Сувалкский коридор — узкую полосу земли между Россией и Беларусью. По словам Майса, в случае кризиса преимущество на этих дорогах будет у военных транспортов. «Мы должны учитывать риск, связанный с Сувалкским коридором», — подчеркнул он.